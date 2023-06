Festival de Inverno de Campos do Jordão ocorre em julho e é gratuito; confira programação

A 53ª edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão começará em 1º de julho e terá atrações até o dia 30 do mesmo mês. Ao todo, serão 60 concertos de música clássica na cidade, no Auditório Claudio Santoro, na Capela do Palácio Boa Vista e no Parque Capivari. Em São Paulo, capital, também ocorrerão atividades durante a semana e aos fins de semana, na Sala São Paulo. Todas as atividades são gratuitas.

Entre as atrações, destaca-se o pianista britânico Stephen Hough, que se apresentará na abertura do evento junto à Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), que organiza o evento em parceria com o governo do Estado e a Secretaria da Cultura e Economia Criativa.

Festival de Inverno de Campos do Jordão acontece desde 2012. Foto: Divulgação/ Festival de Inverno de Campos do Jordão

No penúltimo dia, a regente mexicana Alondra de la Parra e o violoncelista americano-brasileiro Gabriel Martins se apresentarão. Também haverá Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, regida por Fabio Mechetti, celebrando os 150 anos de nascimento de Rachmaninov, e Orquestra Filarmônica de Goiás, guiada por Neil Thomson, em um programa com compositores brasileiros, entre outros.

“O Festival movimenta a economia na região da Serra da Mantiqueira, leva ao público uma programação de altíssima qualidade e, nesses mais de 50 anos, enriquece enormemente o cenário da música clássica no país, além de promover inúmeras interlocuções ao redor do mundo (com seus alunos e professores)”, diz Marcelo Lopes, diretor executivo da Fundação Osesp.

Bolsas de estudo para músicos

Além das apresentações para público amplo, o Festival de Inverno de Campos do Jordão também terá um módulo pedagógico, que oferecerá 135 bolsas de estudos para instrumentistas e regentes, com atividades que incluem prática orquestral, música de câmara e música antiga.

Continua após a publicidade

“Receberemos dois grandes nomes camerísticos do Reino Unido: o Brodsky Quartet, que toca a integral dos 15 Quartetos de Cordas de Shostakovich com os estudantes; e o quinteto de sopros London Winds, que permanece por uma semana participando de atividades educativas e artísticas”, informou a assessoria de imprensa da Osesp. Os maestros convidados serão o alemão Henrik Schaefer e a indonésia Rebecca Tong.

Ao final, haverá a entrega do tradicional Prêmio Eleazar de Carvalho, cujo nome homenageia o maestro criador do festival. Junto ao prêmio, o aluno que mais se destacar ganhará uma bolsa de US$ 1.400 mensais para estudar por um período de até nove meses em uma instituição estrangeira de sua escolha, além de ter cobertas as despesas de translado entre o Brasil e o exterior.

Outros bolsistas que se destacarem durante as atividades também podem ganhar bolsas na Academia de Música da Osesp. “A fundação realiza o festival desde 2012, mas nossa história está intimamente ligada à do evento – a maior parte de nossos músicos foram alunos, e, antes de termos a Sala São Paulo como residência, Campos do Jordão foi a casa da Orquestra por décadas, a cada inverno”, diz o diretor executivo da Fundação Osesp.

Confira a programação em Campos do Jordão:

1° de julho (sábado):

16h: USP Filarmônica (Parque Capivari)

20h30: Osesp (Auditório Cláudio Santoro)

2 de julho (domingo):

Continua após a publicidade

11h: Orquestra Jovem do Estado de São Paulo (Auditório Cláudio Santoro)

11h: Duo Oltheten Gomide (Capela do Palácio Boa Vista)

11h: Orquestra Experimental de Repertório (Parque Capivari)

15h: Brasil Jazz Sinfônica (Parque Capivari)

7 de julho (sexta-feira):

20h30: Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (Auditório Cláudio Santoro)

8 de julho (sábado):

11h: Orquestra Filarmônica Jovem de Mogi das Cruzes (Parque Capivari)

16h: Orquestra Parassinfônica de São Paulo (Parque Capivari)

17h: Thiago Sandoval e Rosana Diniz (Capela do Palácio Boa Vista)

20h30: Orquestra do Festival (Auditório Cláudio Santoro)

9 de julho (domingo):

11h: Orquestra do Theatro São Pedro (Auditório Cláudio Santoro)

11h: Mulheres na Música (Capela do Palácio Boa Vista)

11h: Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (Parque Capivari)

15h: Banda Sinfônica Jovem de Goiás (Parque Capivari)

Continua após a publicidade

14 de julho (sexta-feira):

20h30: Orquestra Bach do Festival (Auditório Cláudio Santoro)

15 de julho (sábado):

11h: Orquestra Sinfônica da Unicamp (Parque Capivari)

16h: Orquestra Sinfônica de Sorocaba (Parque Capivari)

17h: Ederaldo Sueiro (Capela do Palácio Boa Vista)

20h30: Orquestra Filarmônica de Goiás (Auditório Cláudio Santoro)

16 de julho (domingo):

11h: Osusp (Auditório Cláudio Santoro)

11h: Daniel Murray (Capela do Palácio Boa Vista)

11h: Orquestra Sinfônica de Indaiatuba (Parque Capivari)

15h: Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira (Parque Capivari)

21 de julho (sexta-feira):

Continua após a publicidade

20h30: London Winds (Auditório Cláudio Santoro)

22 de julho (sábado):

11h: Banda Sinfônica do Exército (Parque Capivari)

16h: SP Big Band (Parque Capivari)

17h: Artistas do Festival (Capela do Palácio Boa Vista)

20h30: Coro da Osesp (Auditório Cláudio Santoro)

23 de julho (domingo):

11h: Quarteto Brodsky (Auditório Cláudio Santoro)

11h: Gustavo Ananias (Capela do Palácio Boa Vista)

11h: Gru Sinfônica (Parque Capivari)

15h: Banda Sinfônica Municipal de Santos (Parque Capivari)

28 de julho (sexta-feira):

20h30: Camerata Antiqua de Curitiba (Auditório Cláudio Santoro)

Continua após a publicidade

29 de julho (sábado):

11h: Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos (Parque Capivari)

16h: Banda Sinfônica de Campinas (Parque Capivari)

16h30: Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo (Auditório Cláudio Santoro)

17h: Duo Portinari, Peter Pas e Soledad Yaya (Capela do Palácio Boa Vista)

20h30: Osesp (Auditório Cláudio Santoro)

30 de julho (domingo):

11h: Orquestra do Festival (Parque Capivari)

Mais informações no site do festival.