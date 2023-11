Rodízio em SP é suspenso nesta terça; terminais de ônibus foram fechados durante eleição de sindicato

A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos nesta terça-feira, 21, após o fechamento de pelo menos nove terminais de ônibus, sem qualquer aviso prévio. A determinação vale para o período da manhã e da tarde. A mobilização, que causou transtornos aos passageiros, ocorreu em meio à eleição para a diretoria do Sindmotoristas.

Conforme a São Paulo Transporte (SPTrans), entre os terminais afetados estavam: João Dias, Mercado, Campo Limpo, Capelinha, Santana, Pinheiros, Parque D. Pedro II, Vila Nova Cachoeirinha e Santo Amaro. Um boletim de ocorrência será aberto pelo órgão municipal.

Ainda segundo a SPTrans, a operação em todos os terminais começou a ser normalizada perto das 11 horas, no entanto, muitos passageiros ainda relatavam transtornos. Por volta das 14 horas, o órgão disse que a operação em todos os terminais já está normalizada.

Mais cedo, na Avenida Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, no sentido bairro, longas filas de ônibus se formaram no corredor na avenida, principalmente, no cruzamento com a Rua Alexandre Dumas, mesmo depois das 11h30. Com isso, diante dos coletivos parados no trânsito, muitas pessoas percorreram o trajeto a pé e a situação também afetou o fluxo de carros na região.

De acordo com passageiros que estavam no local, os ônibus não conseguiam chegar ao Terminal Santo Amaro. A via é considerada importante para a mobilidade na zona sul de São Paulo.

Segundo o Sindmotoristas, a eleição para a renovação da diretoria do sindicato, coordenada pela Comissão Eleitoral e ratificada pela 52ª Vara do Trabalho de São Paulo, segue normalmente, sem intercorrências nos locais de votação, apesar de manifestações em alguns terminais.

“A instituição lamenta e repudia os incidentes ocorridos no sistema, que prejudicaram milhares de pessoas que dependem do transporte público. Defende de forma categórica que a disputa (pela eleição) aconteça democraticamente por meio do voto. Providências já estão sendo tomadas para que os atos de vandalismo sejam averiguados e passíveis de punições pelos órgãos competentes”, disse, por meio de comunicado divulgado no site do sindicato.

Continua após a publicidade

A votação ocorre nesta terça e quarta-feira, 22, em todas as garagens do sistema e na sede central do sindicato. “Todas as medidas foram tomadas para garantir a segurança e tranquilidade dos votantes”, afirmou ainda o sindicato.

Passageiros enfrentaram transtornos com filas de ônibus na Avenida Santo Amaro nesta terça-feira, 21. Ao menos nove terminais de ônibus foram fechados em meio à eleição para a diretoria do Sindmotoristas. Foto: Amanda Porfirio/Estadão

A São Paulo Transporte (SPTrans) disse que irá registrar um boletim de ocorrência junto à polícia para que os responsáveis por impedir o acesso da população a terminais de ônibus na cidade de São Paulo sejam responsabilizados. Ao menos 530 mil passageiros e 368 linhas de ônibus estão sendo afetados.

“A SPTrans repudia os atos que privaram a população de São Paulo de acessar o serviço essencial de transporte público nos terminais João Dias, Mercado, Campo Limpo, Capelinha, Santana, Pinheiros, Parque D. Pedro II, Santo Amaro e Vila Nova Cachoeirinha, sem qualquer aviso prévio aos passageiros.”

O órgão disse que deslocou suas equipes de campo e os guinchos do sistema de transporte municipal para prestar apoio à operação dos terminais da cidade e solicitou auxílio do policiamento para atuar nos locais afetados.

“Ao todo, 17 veículos tiveram a chave subtraída, sendo um guincho, dois ônibus tiveram seus pneus furados e dois foram alvo de depredação”, afirmou a SPTrans.

Passageiros enfrentaram transtornos com filas de ônibus na Avenida Santo Amaro nesta terça-feira, 21. Fechamento de ao menos nove terminais de ônibus em meio à eleição para a diretoria do Sindmotoristas também afetou a circulação de carros. Foto: Amanda Porfirio/Estadão

Continua após a publicidade

Rodízio de veículos suspenso

O rodízio de veículos está suspenso tanto para carros como para caminhões nesta terça-feira, em razão do impacto das paralisações em terminais de ônibus nesta manhã. “A suspensão do rodízio vale para os picos da manhã (7h às 10h) e da tarde (17h às 20h)”, afirmou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

As demais restrições existentes na cidade vigoram ao longo do dia:

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF);

Faixas e corredores exclusivos de ônibus;

Zona Azul.