Fisiculturista é morto após abordagem da polícia na zona sul de SP

Um fisiculturista de 39 anos foi morto na noite de sábado, 29, após abordagem da Polícia Militar para atender a uma ocorrência de briga dentro de um condomínio na Vila Andrade, na zona sul de São Paulo. Vídeo captado por vizinhos mostram que, durante a imobilização, ao menos um agente fica de joelhos em cima do homem. Desacordado, Reinaldo Armando Vettilo Junior chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, a Divisão de Homicídios analisa as imagens de segurança do condomínio que captaram a ação, e solicitou as filmagens gravadas pelas câmeras dos uniformes da equipe envolvida na ocorrência. A PM também instaurou Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar todas as circunstâncias da ação e esclarecer o fato.

Caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de São Paulo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

“Após chegarem ao local, os policiais perceberam que o homem estava alterado e passaram a ser agredidos com socos por ele, sendo necessário o uso da arma de incapacitação neuromuscular para contê-lo”, afirmou a secretaria. Familiares do fisiculturista contestam essa versão e dizem que ele se rendeu.

Durante a abordagem, ao menos um policial ficou de joelhos em cima de Reinaldo, que ficou desacordado ao ser imobilizado. O resgate foi acionado e o socorreu à unidade hospitalar mais próxima, mas ele morreu momentos depois. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Portal do Morumbi) e agora está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de São Paulo.