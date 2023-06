‘Foi tudo rápido. Ninguém sabia o que era’, diz mãe de dentista morta por suspeita de febre maculosa

SOROCABA – Em meio ao luto pela perda, dona Ivete Giordano, mãe da dentista Mariana Giordano, de 36, que morreu no mesmo dia e apresentando os mesmos sintomas que o namorado, o piloto Douglas Costa, de 42, vive a angústia de não saber a causa das mortes. Até a tarde desta segunda-feira, 12, o resultado dos exames das amostras enviadas ao Instituto Adolfo Lutz não tinham ficado prontas.

Os exames investigam como possíveis causas a febre maculosa, transmitida pelo carrapato-estrela, dengue, que tem como transmissor o mosquito Aedes aegypti, e leptospirose, contraída por contato pela urina de rato.

Para ela, restam poucas dúvidas de que foi o carrapato. “Naquele sábado (27 de maio), eles foram a uma festa em Campinas, onde provavelmente se infectaram. Era um lugar com mato e eles ficaram até de madrugada nessa festa. Pelo que consta, foi mesmo o carrapato. Eles estavam com vários amigos, mas só os dois tiveram os sintomas. Foi tudo muito rápido, quando apareceram (os sintomas), ninguém sabia o que era“, disse à reportagem.

O piloto de Jundiaí (SP), Douglas Costa, e a namorada, Mariana Giordano, morreram após terem sintomas de febre, dor e erupções vermelhas no corpo Foto: Instagram

Ivete acredita que, quando o casal viajou para Monte Verde, em Minas Gerais, entre os dias 3 e 4 de junho, provavelmente Douglas e Mariana já estavam infectados, uma vez que a doença pode demorar até duas semanas para manifestar sintomas.

“Eles já estavam com algum sintoma quanto foram para Monte Verde, então não pegaram lá.” Para a mãe, a divulgação do que aconteceu é importante para que os médicos fiquem alertas. “Os médicos não sabiam dessa doença. É uma doença que, se for diagnosticada no primeiro dia, a pessoa é curada, mas depois de três dias, aí a bactéria vai para o sangue e não tem mais jeito”, disse.

Na manhã desta segunda-feira, 12, a Vigilância Epidemiológica de Jundiaí enviou amostras coletadas do corpo de Douglas para o Instituto Adolfo Lutz. O objetivo é avaliar se a causa da morte foi a febre maculosa, ou outras doenças com sintomas semelhantes, como a dengue e a leptospirose.

Continua após a publicidade

Douglas e Mariana apresentaram, de forma simultânea, febre alta, dores e manchas vermelhas no corpo com quadro de evolução muito rápida. Douglas morreu em um hospital particular de Jundiaí, no interior de São Paulo. O óbito de Mariana aconteceu em uma unidade de saúde da capital, onde morava.

Ivete conta que Mariana estava em um momento feliz com o namoro e com seu trabalho. Moradora da capital, a filha era biomédica e dentista, com clínica odontológica na Rua da Mooca, na zona leste da capital.

Um dos irmãos dela, Marcio Giordano, também é piloto da mesma fórmula e era colega de pista de Douglas. Os dois se conheceram no autódromo de Interlagos, na capital, e se tornaram amigos. A dentista deixou ainda outro irmão, Marcelo. “Estamos todos num luto imenso, sentindo um vazio imenso pela falta dela”, disse.

O que é a febre maculosa?

A febre maculosa é uma doença transmitida pelo carrapato-estrela, que não é o carrapato comum que se encontra em cachorros, por exemplo. A espécie pode ser encontrada em animais de grande porte, como bois e cavalos, além da capivara. A transmissão ocorre do carrapato infectado para a pessoa, não existindo transmissão de pessoa para a pessoa, como explica o Ministério da Saúde.

A doença é caracterizada pelo conjunto repentino de sintomas, como febre alta e dor no corpo e manchas vermelhas em todo o corpo e também na palma das mãos e na planta dos pés. A febre doença tem cura desde que antibióticos sejam aplicados nos primeiros dias dos sintomas e o atraso no diagnóstico pode provocar complicações graves.