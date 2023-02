Foliões do bloco Minhoqueens enfrentam tempestade e dançam até no meio da enxurrada em SP

A forte chuva que caiu no centro da cidade de São Paulo no início da tarde deste sábado, 18, atrapalhou a dispersão e a concentração dos blocos de carnaval. Pontos de alagamento dificultaram o fluxo dos desfiles, enquanto correntezas nas sarjetas arrastavam água suja.

A situação atingiu ao menos dois megablocos. Com o início do temporal, o cortejo do Tarado Ni Você foi encerrado com cerca de 15 minutos de antecedência, às 13h45, e a uma quadra do fim do trajeto, que seria encerrado no Largo do Paissandu, diante do início do temporal.

Parte dos foliões do bloco se abrigou debaixo de marquises e dentro das lojas e lanchonetes que permaneciam abertas. A chuva forte atingiu apenas o fim do cortejo, cuja concentração começou às 9 horas, na Avenida Ipiranga, na República.

#CARNAVAL2023 🌧️ Em SP, foliões do bloco Minhoqueens encaram tempestade e dançam até no meio da enxurrada https://t.co/mSw8B0KSYG



📹: @priscilamengue pic.twitter.com/5vB1AGkv8K — Estadão 🗞️ (@Estadao) February 18, 2023

Já o Minhoqueens enfrentou a forte chuva na concentração, iniciada às 12 horas, na Avenida Ipiranga, em frente à Praça da República. Alguns foliões resistiram, parte deles com capas de chuva ou debaixo de marquises, outros reclamavam da água suja que se acumulava.

Pontos de alagamentos se formaram especialmente em esquinas, dificultando o fluxo nas calçadas. Nas sarjetas, a água (por vezes em coloração amarronzada) escorria ao longo da avenida a ruas do entorno.

A previsão é de chuva ao longo do carnaval. No pré-carnaval, nos dias 11 e 12, as fortes precipitações marcaram os desfiles de grandes blocos, como o Casa Comigo e o Acadêmicos do Baixo Augusta. Cerca de 50 cortejos estavam autorizados pela Prefeitura a desfilar neste sábado e outros 63 estão previstos para o domingo, 19.

Para o domingo, a previsão é de predomínio de céu nublado e chuva em todo o sul e leste do Estado de São Paulo, incluindo a região da Grande São Paulo e litoral. “Alerta especial para muita chuva na Baixada Santista e em todo litoral norte, com risco de ressaca ventos fortes e mar muito agitado”, divulgou a Climatempo.