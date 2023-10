FOO FIGHTERS ESTREIA COM PESO

Trânsito, sol a pino até quase 20h, algumas filas para comprar fichas de comida. Nada disso pareceu importar a partir do momento em que Dave Grohl subiu ao palco montado no estacionamento da FIERGS, no distante bairro de Sarandi, ao norte de Porto Alegre. Às 21h21, precisamente com seis minutos de atraso, o Foo Fighters fez a sua estreia em território gaúcho e ainda deu início à primeira turnê solo da banda por terras brasileiras - e terceira passagem deles por aqui.

Something From Nothing, primeira faixa do novo disco da banda, Sonic Highways, lançado em novembro do ano passado, abriu a noite. E, assim que as primeiras notas saíram da guitarra de Dave Grohl, a excitação foi instantânea. Uma lição de que críticas de discos nem sempre condizem com o gosto popular. Se o álbum foi classificado como mediano, principalmente se comparado ao ótimo antecessor, Wasting Light o público demonstrou uma conexão diferente com a faixa. Mesmo pesando-se o fato de ser a primeira música do show, a empolgação e a letra na ponta da língua são provas contundentes de que o álbum agradou. Congregation, executada no meio do show, também foi ovacionadíssima.

"Vocês são barulhentos", elogiou Grohl, com um sorriso extenso de uma orelha a outra. Não faltam motivos para sorrir, afinal. São 20 anos de Foo Fighters, comemorados em 2015, uma banda criada após a trágica morte do amigo e companheiro de Nirvana, Kurt Cobain, no ano anterior. Tudo está bem para Grohl agora. Duas décadas depois, ele disputa o título de "cara mais legal do rock". Dono de um grupo capaz de levar o aproximado de 30 mil pessoas ao estacionando da FIERGS e ouvir o público cantar todas as suas músicas.

Continua após a publicidade

Os ventos literalmente sopram a favor do vocalista, cuja cabeleira foi jogada para todos os lados graças à ventania que assolou Porto Alegre. "Vocês são demais. Eu gostei", disse, sem demagogia.