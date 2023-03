Fotógrafo do coletivo Jornalistas Livres é morto no centro de SP

A Polícia Militar de São Paulo investiga o assassinato de um fotógrafo do coletivo Jornalistas Livres, que aconteceu na madrugada de quarta feira, dia 8, durante uma festa no centro de São Paulo. Segundo relatos de testemunhas, Felipe Ary de Souza, de 25 anos, chegou ao apartamento de alguns amigos na Avenida Ipiranga, na República, região central de São Paulo, acompanhado da namorada . Em determinado momento, Felipe teria se desentendido com outros dois convidados e foi atacado com facas. Um dos agressores fugiu do local após a investida.

Felipe foi levado à Santa Casa de Misericórdia, também no centro paulistano, onde morreu. Ele foi sepultado na manhã de sábado, 11 , no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, zona norte da capital.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas pelo programa “Brasil Urgente,” da TV Bandeirantes mostram um homem e uma mulher limpando o corredor e deixando o apartamento onde o crime teria acontecido. A polícia ainda analisará as imagens para tentar identificar os envolvidos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, duas facas foram apreendidas pela polícia no local do crime, registrado no 2° Distrito Policial do Bom Retiro.

Pessoas presentes na festa momentos antes do crime afirmaram que a discussão começou por ciúme, mas não foram dados detalhes. Vinicius Eduardo Santos Savedra e a namorada dele, Ivis Scarlet, que moravam no apartamento, serão ouvidos e as circunstâncias da morte ainda serão investigadas.

Câmeras de segurança mostram a limpeza do corredor do apartamento onde aconteceu o crime Foto: Instagram/@justiça_terremoto