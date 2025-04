A frente fria já passou? Veja como fica o tempo nos próximos dias em SP

Segundo a Defesa Civil, neste domingo a frente fria deve se deslocar para a altura do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, mas São Paulo continuará sofrendo a influência da umidade do oceano. A previsão é que na segunda-feira a situação fique mais amena.

O avanço de uma massa de ar polar no Estado faz com que as temperaturas fiquem mais baixas. Na capital, o termômetro marca entre 15° e 22°.