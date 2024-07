Funcionário do IML de Guarulhos é investigado por compartilhar fotos de cadáveres

Um auxiliar de necropsia que atua no Instituto Médico Legal (IML) de Guarulhos, na Grande São Paulo, está sendo investigado por compartilhar imagens de cadáveres. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil pelo crime de vilipêndio de cadáver. Por ser vinculado à corporação, o caso também está sob apuração da Corregedoria da Polícia Civil.

O agente confirma o compartilhamento das fotos, mas alega que elas se restringiram a um grupo de WhatsApp composto por alunos de um curso preparatório no campo da necropsia, e que as imagens tinham caráter pedagógico. Ele também contou em depoimento que recebia eventualmente alunos do curso no IML. Imagens nas redes sociais mostram alguns deles posando para fotos ao lado de corpos.

Auxiliar de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) de Guarulhos, na Grande São Paulo, é investigado por compartilhar fotos de cadáveres em grupos de mensagens, além de levar alunos de um curso para o local. Foto: Reprodução/TV Globo

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou a investigação. O inquérito tramita no 2º DP de Guarulhos e foi relatado ao Poder Judiciário em abril. A Corregedoria da Polícia Civil, por sua vez, instaurou uma sindicância administrativa “para que as medidas cabíveis sejam tomadas”.

A SSP informou ainda que “a conduta do policial em questão não condiz com as práticas da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC)”. Segundo a pasta, todos os agentes são instruídos para “atuarem em conformidade com a lei e em respeito às vítimas”.

O Estadão tenta localizar a defesa do agente.