Furto de metralhadoras do Exército: cabo investigado apresenta laudo psiquiátrico

Um cabo investigado no caso de furto de 21 metralhadoras do Exército, que ficam no Arsenal de Guerra, em Barueri, na Grande São Paulo, apresentou na sexta-feira, 27, um atestado psiquiátrico ao quartel acompanhado de uma advogada.

A informação foi revelada pelo portal de notícias G1, da Rede Globo, e foi confirmada ao Estadão pelo Comando Militar do Sudeste. Segundo o G1, ele é suspeito de usar um carro oficial do então diretor do Arsenal para transportar as 21 metralhadoras furtadas.

Ao menos 20 militares vão responder a processos disciplinares pelo furto. Destes, sete são suspeitos de participação direta no desvio das armas.

As nove metralhadoras do Exército que foram encontradas em São Roque estavam em um lamaçal de uma área de mata Foto: POLÍCIA CIVIL SP

O furto de 21 armas de guerra, entre elas 13 metralhadoras calibre .50 capazes de derrubar aeronaves, e oito metralhadoras calibre 7,62, aconteceu entre os dias 5 e 8 de setembro e foi descoberto no último dia 10, durante uma inspeção no quartel. Ao todo, 17 foram recuperados até a terça-feira, 24.

O furto das 21 armas é o maior já acontecido na história recente do Exército brasileiro, segundo o Instituto Sou da Paz. Até então, o maior registro havia sido o roubo de sete fuzis de um batalhão em Caçapava, no interior de São Paulo, em 2009. As armas foram rapidamente recuperadas e os suspeitos, entre eles um militar, foram presos.

A suspeita é de que o armamento furtado fosse direcionado a facções criminosas, como chegou a afirmar o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, após a recuperação das nove metralhadoras em São Roque. Questionado sobre os destinatários finais dos armamentos, ele disse que seriam “tanto o Comando Vermelho (facção que age no Rio), quanto o Primeiro Comando da Capital (PCC, facção paulista)”.