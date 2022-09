Ganhador da Mega-Sena morto: o que se sabe sobre o assassinato?

A Polícia Civil de Hortolândia, no interior de São Paulo, busca os suspeitos de terem sequestrado e provocado a morte de Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, ganhador da Mega-Sena em 2020. O homem que ganhou R$ 47,1 milhões em sorteio da época morreu na quarta-feira, 14, um dia após ser vítima de sequestro e espancamento.

O caso foi registrado como extorsão seguida de morte. O crime é investigado pela Delegacia de Hortolândia, com apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba.

Jonas Lucas Alves Dias foi sequestrado e morto em Hortolândia. Foto: Facebook/Reprodução

Qual foi a última vez que ele foi visto?

O irmão da vítima, de 65 anos, deu depoimento à polícia e relatou que o homem estava desaparecido havia um dia, informou a Secretaria da Segurança Pública. Dias havia saído na manhã de terça-feira, 13, para fazer uma caminhada e desapareceu.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi encontrado gravemente ferido e inconsciente em um trevo de acesso à Rodovia dos Bandeirantes, na altura do Jardim São Pedro. Foi socorrido, mas não resistiu. Os médicos constataram que ele sofreu traumatismo cranioencefálico. Foram solicitados exames junto ao Instituto Médico-Legal (IML).

Como foi a ação dos criminosos?

Ainda conforme a polícia, a investigação apontou que foram feitas várias tentativas de saque em suas contas durante o período em que a vítima estava desaparecida. Uma delas, no valor de R$ 3 milhões, não chegou a ser concluída, mas houve transferência via Pix no valor de R$ 18 mil. Com o cartão de débito da vítima, levado pelos suspeitos do crime, foram feitos saques no valor de R$ 2 mil.

Quais são as pistas já achadas e os suspeitos?

A polícia obteve imagens de câmeras de segurança que mostram Dias sendo deixado na estrada. Outras imagens de câmeras de monitoramento da rodovia e da área urbana de Hortolândia foram requisitadas e estão em análise.

Para a polícia, os criminosos premeditaram o sequestro, pois sabiam que se tratava de um milionário. Os investigadores, porém, não informaram se já existem suspeitos para o homicídio.