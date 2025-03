‘Golpe do amor’: Polícia de SP desmantela quadrilha que praticava crime de extorsão digital

A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou, na quinta-feira, 27, a operação “Fictus Puella” contra um grupo suspeito de aplicar extorsões digitais no chamado “golpe do amor”.

Os criminosos criavam perfis falsos de mulheres em redes sociais e aplicativos de relacionamento para atrair vítimas. Após estabelecer contato, convenciam os alvos a enviar fotos íntimas. Em seguida, se passavam por policiais ou advogados e exigiam pagamentos para não divulgar as imagens.

Caso condenados, suspeitos podem pegar mais de 20 anos de prisão Foto: Bits and Splits/Adobe Stock

A operação, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI/SENASP/MJSP), cumpriu sete mandados de busca e apreensão e oito de prisão preventiva em cidades de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como São José dos Campos, Campinas, Taquara, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo, Criciúma, Itajaí e Joinville. Durante as buscas, foram apreendidos celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos que auxiliarão nas investigações.

Segundo a polícia, os valores extorquidos eram divididos entre os integrantes da quadrilha e ocultados em um esquema de lavagem de dinheiro. Caso condenados, os suspeitos podem pegar mais de 20 anos de prisão por extorsão qualificada pelo resultado morte, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos.