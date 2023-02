Golpe do Pix: Cliente relata nova modalidade com uso de dados bancários sigilosos; entenda

Clientes bancários têm usado as redes sociais para denunciar uma nova forma de golpe via Pix. Usando informações resguardadas pelo sigilo bancário, como movimentações da conta corrente, os bandidos fingem ser funcionários das instituições financeiras, conquistam a confiança da vítima e tentam aplicar o golpe, pedindo transferências e depósitos.

A jornalista Marcella Centofanti, de 44 anos, foi alvo dos criminosos nesta terça-feira, 7. Ela recebeu uma ligação telefônica de um suposto funcionário do Banco Itaú informando que sua conta havia sido invadida por criminosos e, por medida de segurança, bloqueada.

Ela acreditou que o contato era verdadeiro por causa das informações citadas. “Ele citou o que saiu e o que entrou na minha conta nos últimos dias, inclusive transações via Pix, com nomes e valores, além de débitos automáticos precisos até nos centavos”, conta a moradora de Ilhabela, litoral paulista.

Com a orientação do bandido, Marcella criou uma nova senha pelo aplicativo do banco. O atendimento foi articulado e atencioso, sem que o interlocutor pedisse os dados pessoais. Pelo contrário, orientou que ela não clicasse em nenhum link nem compartilhasse sua senha. Até a música de espera era a mesma usada pelo banco. Desconfiada, ela acionou a gerente de sua agência e seu namorado.

O golpe entrou na fase final quando o criminoso informou que a conta de Marcella havia sido acessada por dois aparelhos iPhone, de Santo André, no ABC paulista, com três depósitos entre R$ 9 mil e R$ 10 mil cada. Ele citou os nomes e os bancos dos endereçados. Já desesperada, Marcela negou as operações. O criminoso pediu que ela refizesse as transferências, com os mesmos valores, para as mesmas contas. Segundo ele, o banco reconheceria a duplicidade e cancelaria a operação. Marcella teve certeza que era um golpe.

Depois que ela desligou, houve nova tentativa de fraude. Uma mulher, usando o nome e sobrenome da gerente de sua agência, disse que estava ligando a pedido do departamento de segurança do banco. “Ainda estou abalada. A gente perde a confiança. Eu consulto minha conta a todo momento para conferir se está tudo bem. Vou pessoalmente na agência e pretendo registrar um boletim de ocorrência”, diz.

Marcella diz que recebeu uma mensagem em que o Banco Itaú afirma que “em regra, informações sobre a conta bancária ou outras operações são resguardadas pelo sigilo bancário e apenas podem ser prestadas ao respectivo titular (ou ao seu representante legal/procurador com poderes específicos ou terceiro mediante autorização expressa)”. Em outro trecho, a instituição informa que “acionou os órgãos competentes para análise e avaliação”.

Outros casos nas redes sociais

O relato de Marcella viralizou nas redes sociais. Até a tarde desta quarta-feira foram mais de 1,8 mil comentários e 26 mil curtidas, muitos deles de pessoas que viveram situações parecidas.

“Aconteceu igual comigo, pelo Santander. Ele me ligou, tinha acesso a tudo da minha conta, sabia até o valor do meu salário. O telefone era o mesmo da agência da minha cidade. No fim, ele tentou me dar um golpe de 215 mil reais. Minha sorte era que eu tinha 100 reais na conta”, relatou o designer gráfico Ivan Soratto.

“Minha avó caiu em um golpe semelhante, só que o banco era o Banco do Brasil e eles também sabiam todos os dados de movimentação bancária dela, mas pediram para fazer a alteração de senha pelo teclado do telefone. Ela perdeu mais de 5 mil reais”, relatou outra usuária.

“Aconteceu a mesma coisa comigo só que no Santander, com a diferença que pediram pra liberar via caixa eletrônico. Desconfiei de golpe desde o início, mas eles terem acesso às minhas últimas movimentações me assustou bastante”, escreveu o perfil Dan Dourado.

Desde que o Pix, solução de pagamento instantâneo do Banco Central, foi implementado em novembro de 2020, ele passou a facilitar uma série de transferências bancárias no País. Por outro lado, a nova ferramenta provocou o aumento das ações criminosas.

O Estadão mostrou em janeiro que o número de sequestros no Estado de São Paulo em 2022 atingiu o maior patamar em 15 anos. O levantamento leva em conta apenas registros de janeiro a setembro do último período, na comparação com os 12 meses dos anos anteriores, o que indica que a recente escalada desses crimes deve ser ainda maior.

Na oportunidade, o Banco Central disse que todas as operações com o Pix são 100% rastreáveis, o que permite identificar contas recebedoras. “Os golpistas acabam utilizando o Pix dada a notoriedade do meio de pagamento, mas a sistemática de golpe já é antiga, ocorrendo nos instrumentos de transferência mais tradicionais, como TED, e em outros meios de pagamentos, como cartões de crédito e débito”, afirmou. O BC diz orientar instituições e clientes para que usem plenamente os mecanismos de segurança.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirmou na data que as instituições bancárias atuam em parceria com forças policiais e orientam que os clientes usem as funcionalidades dos apps para ajustar os limites conforme as necessidades.