Governo de São Paulo planeja centro de acolhimento para imigrantes na Barra Funda

SÃO PAULO - A Secretaria Estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania está planejando a instalação de um centro de acolhimento para imigrantes estrangeiros na Barra Funda. No local, os imigrantes poderão providenciar a documentação para permanecer no Brasil e terão informações sobre vagas de emprego e os serviços públicos a que têm direito. No entanto, o centro não deve funcionar como abrigo.

O anúncio foi feita pela secretária Eloisa de Sousa Arruda em reunião com o procurador federal dos Direitos do Cidadão, Aurélio Virgílio Veiga Rios, na última segunda-feira, 5. Ele esteve em São Paulo para discutir a situação dos haitianos que desembarcaram na cidade recentemente. "Seria um grande centro de acolhimento, e não apenas um centro de triagem. Lá essas pessoas receberiam um acompanhamento, com aulas de português, de cidadania e um acompanhamento profissional", afirma Rios.

De acordo com o procurador, a responsabilidade pelos imigrantes que chegam ao País é de esfera municipal, estadual e federal. "A pPrefeitura, o governo do Estado e o governo federal têm de fazer um acordo sobre como fazer esse direcionamento. Os haitianos que estão chegando não são clandestinos, eles têm visto humanitário. Esse visto não pode ser só mais um carimbo em um papel", disse o procurador.

De acordo com a Secretaria Estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania, no entanto, o projeto ainda é embrionário e são necessários acertos para que saia do papel. A assessoria de imprensa preferiu não dar mais informações, como o local exato onde o centro de acolhimento será instalado.

Capital. Nesta terça-feira, 6, a Prefeitura de São Paulo anunciou que disponibilizaria um novo abrigo para os cerca de mil imigrantes haitianos que chegaram à cidade nos três primeiros meses do ano. Com capacidade para 120 pessoas, o local estava previsto para começar a acolher haitianos nesta semana, mas, segundo a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania ainda faltam ajustes a serem feitos. O local funcionará como reforço para a Igreja Nossa Senhora da Paz, na Rua do Glicério, no centro da capital paulista, que tem acolhido os haitianos desde o fechamento do abrigo em Brasileia (AC), no início de abril.

O prefeito Fernando Haddad (PT) disse que a capital não terá problemas no acolhimento, mas que providências relacionadas à documentação dos haitianos precisam ser tomadas. "Nosso problema não é acolher, o problema é a organização prévia para que eles cheguem com documentação, carteira de trabalho. Muitos são roubados antes de chegar ao Brasil, entram no País sem documentação. A finalidade é garantir que eles saiam do Acre já com a carteira de trabalho ou que haja um posto avançado da embaixada, que possa providenciar documentação."