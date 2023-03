Governo de SP anuncia repasse de R$ 46 milhões para incentivar a vacinação no Estado

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou nesta terça-feira, 7, o repasse de R$ 46,6 milhões para os 645 municípios paulistas para auxiliar no esforço de imunização da população. A divulgação foi feita durante o lançamento da campanha Vacina 100 Dúvidas e a inauguração do Museu da Vacina, localizado no Parque da Ciência do Butantan, primeiro deste tipo na América Latina.

“A cobertura vacinal já foi superior a 90% e caiu nos últimos anos. Vamos usar todos os canais, a logística, o esforço e o apoio financeiro para fazer com que essa cobertura vacinal aumente”, disse o governador.

Segundo ele, a prioridade é alcançar altos níveis de cobertura vacinal, sobretudo das doses que compõem o calendário básico. Com relação aos pequenos, o foco é imunizar todas as crianças, principalmente as que têm até um ano. Também haverá medidas de incentivo e esclarecimento da população sobre a eficácia e segurança das vacinas, além dos riscos de adoecimento e morte das pessoas não vacinadas.

“Queremos voltar a ter o Estado de São Paulo liderando o ranking de cobertura vacinal e sendo orgulho para todos nós”, disse o secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Eleuses Paiva.

Nesta terça-feira, foi inaugurado o Museu da Vacina. Localizado no Parque da Ciência do Butantan, o local conta com mais de 550 metros quadrados e oferece diversas atividades interativas. Foto: Felipe Rau/Estadão

Campanha

De acordo com o governo estadual, a campanha Vacina 100 Dúvidas vai contemplar anúncios em portais noticiosos, mídia exterior, redes sociais e em emissoras de rádio durante todo o mês de março.

No site, que também foi criado, é possível conferir as cem principais dúvidas sobre vacinação encontradas em buscadores da internet.

Cobertura vacinal no Estado de São Paulo:

BCG: 79,3%

Meningo C: 75,5%

Pentavalente: 74%

Poliomielite: 74,4%

HPV: Para meninas, 78,1% para primeira dose e 59,6% para segunda dose; em meninos 58,4% para primeira dose e 39,2% para segunda dose

Febre Amarela: 64%

Varicela: 76,1%

Tríplice Viral: 76,1% para primeira dose e 62,6% para segunda dose

Museu da Vacina

Também nesta terça-feira, foi inaugurado o Museu da Vacina. Localizado no Parque da Ciência do Butantan, o local conta com mais de 550 metros quadrados e oferece diversas atividades interativas. Ele será aberto ao público a partir desta quarta-feira, 8.

Durante a visita, o público poderá visualizar as etapas da realização de uma pesquisa científica de uma vacina, conhecer as plataformas tecnológicas vacinais, o funcionamento do sistema imune e de memória imunológica do corpo humano, a reação do organismo vacinado, entre outras atividades interativas.

“O Instituto Butantan trabalha com educação, ensino e difusão do conhecimento desde a sua fundação. É nosso quinto museu. É resultado de vários anos que a instituição tem se dedicado à construção do conhecimento e difusão da ciência”, disse Esper Kallas, diretor do Instituto Butantan.

Ao todo foram investidos R$ 13 milhões. Os recursos vieram do Instituto Butantan e de uma empresa parceira no desenvolvimento de imunizantes.

Onde fica

Endereço: Avenida Vital Brasil, 1.500 - Butantã

Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 16h45

Ingressos: R$ 6 adultos e R$ 2,50 estudantes. Crianças até 7 anos, idosos e alunos de escolas públicas em grupo agendado e pessoas com deficiência não pagam

Telefone: (11) 2627-9536

