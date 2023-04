Governo inaugura ‘hub’ de apoio a usuários de crack e quer 6 mil atendimentos por mês

O governo de São Paulo inaugura nesta terça-feira, 11, o Hub de Cuidados com Crack e Outras Drogas, nova medida para tentar conter a Cracolândia no centro da capital paulista. Trata-se de uma “repaginação” do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod), localizado próximo a um fluxo de dependentes químicos no Bom Retiro. O local foi ampliado e passa a ter capacidade de realizar 700 atendimentos clínicos e 6 mil atendimentos sociais por mês.

O governo também anunciou a contratação de 400 profissionais para fazer abordagem qualificada com usuários de drogas da Cracolândia. Segundo o vice-governador Felício Ramuth (PSD), cerca de 300 já estão atuando desde o dia 6.

Polícia patrulha região do centro de São Paulo vítima de saque na última semana Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

”Esse trabalho já se iniciou no dia 6, e hoje já são aproximadamente 300 profissionais atuando, e alguns ainda em seleção para atuação. Portanto, o trabalho já se inicia com parte desses agentes em treinamento a cenas abertas”, afirmou Ramuth nesta segunda-feira, 10, no evento em que o governo apresentou os resultados dos primeiros cem dias de trabalho. “Cenas abertas” é como é chamado o uso de drogas a céu aberto por grandes quantidades de pessoas, como no centro de São Paulo.

As medidas são anunciadas pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) no momento em que os moradores do centro enfrentam problemas após tentativas de dispersão dos dependentes químicos. Na última sexta-feira, 7, usuários de drogas invadiram e saquearam uma farmácia na Avenida São João; dois dias depois, no domingo de Páscoa, outro grupo tentou roubar um restaurante na Avenida Rio Branco, na mesma região.

Tarcísio já definiu o problema da Cracolândia como uma das prioridades de seu governo. Em outra frente, o Bandeirantes prometeu dar início aos estudos para transferir a sede do Executivo paulista do Morumbi para o centro. A justificativa é revitalizar e dar estímulo à incrementação da segurança na região, parte de um plano maior para solucionar o fluxo de usuários de drogas.