Governo prevê mais de 800 novas obras em estradas de SP; veja principais vias

O governo de São Paulo lança nesta quinta-feira, 3, um programa para realizar 829 novas obras em rodovias estaduais e municipais de todo o Estado. Destas, 62 terão a ordem de serviço assinada nesta quinta pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), sendo que 61 atendem estradas municipais.

O programa São Paulo pra Toda Obra prevê investimento de R$ 8,3 bilhões somente nas obras futuras, a maioria em estradas sem pedágio. Outras 176 obras viárias estão em andamento, com investimentos de R$ 4,5 bilhões.

Recapeamento do Sistema Anhanguera-Bandeirantes deverá ser concluído no 1º semestre de 2026. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE O lançamento acontece após o início da operação, no domingo, 30, de duas novas concessões rodoviárias – os lotes Sorocabana e Nova Raposo – que vão instalar 36 novos pedágios de cobrança automática (free flow) na Grande São Paulo e na região de Sorocaba. Houve reações à quantidade de novos pedágios previstos. Já as tarifas dos pedágios atuais, por sua vez, tiveram reduções de valor. De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, o governo olha a rede de rodovias do Estado como um todo. “Se olhar os investimentos que já fizemos e ainda serão feitos, há obras da Artesp (rodovias concedidas) e do DER (não concedidas), além das municipais. As novas concessões trazem justiça tarifária através do sistema free flow, que melhora a segurança de tráfego e ajuda a questão ambiental. O usuário acaba pagando menos pelo trecho percorrido”, defendeu.

O programa que o governo anuncia inclui também as obras em rodovias concedidas, cujo maior aporte de recursos é das concessionárias. Com a inclusão de 544 obras já concluídas desde 2023, o investimento no sistema viário paulista sobe para R$ 30 bilhões em 22,3 mil km de estradas, que atendem mais de 500 cidades. No balanço do governo, são 1.581 obras - 544 concluídas, 208 em andamento e 829 previstas.

“Achamos importante fazer um balanço do que já foi feito e estamos fazendo, e do que vem de novo. O governador tem uma diretriz clara de olhar a infraestrutura e melhorar a mobilidade no estado. Como vemos isso de forma integrada, criamos um programa para mostrar a integração entre vicinais, estradas municipais e estaduais para que o usuário perceba qualidade em todas elas”, diz.

A gestora observa que, entre as 70 cidades beneficiadas pela primeira leva de obras, estão os municípios mais vulneráveis logisticamente do Vale do Ribeira. Será aberta, por exemplo, uma estrada de acesso de quase 5 km ao Quilombo de Bombas, uma comunidade isolada, no município de Iporanga.

Haverá ainda uma ciclovia na SP-165, ligação entre Sete Barras, Eldorado, Iporanga e Apiaí, atendendo as comunidades quilombolas de André Lopes, Ivaporunduva, Nhunguara, Ostras e Sapatú. “São 11 quilômetros e um investimento de R$ 16,5 milhões. Quando a gente foi lá pela primeira vez em 2023, a comunidade falou muito da questão de acesso e da ciclovia, que seria importante para eles. Como é região de Mata Atlântica, a ciclovia vai ser uma obra de mobilidade, sustentável e com inclusão social”, explica a secretária.

As obras municipais serão feitas em convênio com as prefeituras, mas o Estado banca 100% dos recursos. Os municípios se responsabilizam pela conservação. Além de recapeamentos, serão realizadas melhorias na drenagem, sinalização e contenção de taludes. Segundo a secretária, há preocupação com o aspecto ambiental: serão revitalizadas ou construídas mais de 100 passagens de fauna subterrâneas e aéreas.

Obras municipais de destaque:

Fase 09 - Lote 157 (Indiaporã / Macedônia): Estradas INP-030 e MCD-040 - Obras e serviços de Pavimentação - Total em extensão: 25,94 km. Valor Previsto do Projeto: R$ 64.186.968,75

Estradas INP-030 e MCD-040 - Obras e serviços de Pavimentação - Total em extensão: 25,94 km. Valor Previsto do Projeto: Fase 09 - Lote 154 (Barra do Turvo / Iporanga): Estradas BT-000 e IPG-999 - Obras e serviços de Pavimentação - Total em extensão: 29,55 km. Valor Previsto do Projeto: R$ 96.346.906,61

Estradas BT-000 e IPG-999 - Obras e serviços de Pavimentação - Total em extensão: 29,55 km. Valor Previsto do Projeto: Fase 09 - Lote 151 (Apiaí / Itaóca): Estrada API-010 - Obras e serviços de Recuperação Funcional - Total em extensão: 19,6 km. Valor Previsto do Projeto: R$ 22.489.116,53

Obras estaduais de destaque:

SP 123 - Contratação das obras de recuperação do pavimento e melhorias da SP 123, do km 1,200 ao km 46,000. Total em extensão: 44,80km. Valor total previsto do projeto: R$ R$ 246.145.235,16 (a licitar)

Contratação das obras de recuperação do pavimento e melhorias da SP 123, do km 1,200 ao km 46,000. Total em extensão: 44,80km. Valor total previsto do projeto: (a licitar) SP 425 - Recuperação das pistas, dos acostamentos e melhorias da SP 425, no município de Iacri, Rinópolis e Parapuã. Total em extensão: 26,32 km. Valor Previsto do Projeto: R$ 235.152.353,86 (a licitar)

Obras concedidas de destaque (em andamento):