Grande SP tem menor temperatura mínima para setembro em 30 anos; veja como será fim do inverno

As cidades da região metropolitana de São Paulo, o que inclui a capital paulista, têm registrado o seu mês de setembro com a temperatura mínima mais baixa dos últimos 30 anos. A informação é da Defesa Civil estadual.

Segundo o órgão, a média da temperatura para setembro costuma ser estimada em 14,4ºC , mas neste ano, faltando ainda 11 dias para o mês terminar, a média tem sido de 13,3º C, ou seja, 1,1º C menor.

As temperaturas mais baixas estão associadas à passagem de frentes frias sobre a região, acompanhadas por uma massa de ar frio. “Tudo isso por conta de não haver formação de tantos bloqueios atmosféricos que impeçam o avanço de sistemas meteorológicos pelo território paulista. Além disso, após a passagem destes sistemas, há a mudança na direção dos ventos, que começam a predominar do quadrante sul, trazendo uma maior queda de temperaturas e uma sensação de frio mais intensa”, informou a Defesa Civil.

“A sensação de frio que temos sentido neste mês de setembro de fato está se confirmando nos modelos meteorológicos disponíveis. As pessoas estão percebendo um mês mais frio, mas de fato está mais frio”, disse por meio de nota o coronel PM Henguel Ricardo, coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil.

Os últimos dias de inverno, que se encerra na próxima quinta-feira, 22, serão marcados por tempo instável e chuvoso no Estado de São Paulo, segundo o CGE. Foto: Felipe Rau/Estadão

Pessoas vulneráveis

A Defesa Civil estadual alerta que, com esse tempo mais frio, as pessoas mais vulneráveis como crianças, idosos e pessoas em situação de rua precisam receber mais atenção e se manter agasalhadas. Caso se depare com uma pessoa em situação de rua em dificuldades e passando frio, a Defesa Civil pode ser acionada pelo número 199.

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil mantém o estado de atenção para baixas temperaturas em toda a capital paulista desde o dia 10 de setembro.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE), os últimos dias de inverno, que se encerra na próxima quinta-feira, 22, serão marcados por tempo instável e chuvoso no Estado de São Paulo.

Nesta terça-feira, 20, os termômetros podem chegar a 26ºC, mas à tarde e à noite estão previstas pancadas de chuva com risco de formação de alagamentos. Na quarta-feira, 21, a chuva continua e a mínima chega a 15ºC, com máxima não superando os 22ºC. (Agência Brasil)