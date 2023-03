Uma assembleia do Sindicato dos Metroviários decidiu na manhã desta sexta-feira, 24, aceitar a proposta do governo paulista e encerrar a paralisação da categoria, iniciada no dia anterior. Quatro linhas do Metrô de São Paulo foram afetadas: a 1-Azul, a 2-Verde, a 3-Vermelha e a 15-Prata, o Monotrilho da zona leste, que transportam cerca de 2,8 milhões de passageiros por dia. Após as estações amanhecerem fechadas, houve retomada gradual ao longo da manhã e o funcionamento é normal desde 12h45, segundo a empresa.

Ao longo dos dois dias de greve, passageiros reclamaram de dificuldades para pegar ônibus e trens da CPTM, lotados. Também houve queixas de aumento nos preços dos aplicativos de transporte. A Prefeitura informou que o rodízio de veículos seguirá suspenso nesta sexta. A SPTrans também determinou que as empresas de ônibus mantenham a operação da frota operacional em 100% ao longo do dia.

Veja como está funcionando:

Linha 1-Azul: de Tucuruvi a Jabaquara

Linha 2-Verde: de Sumaré a Vila Prudente

Linha 3-Vermelha: Carrão-Assai Atacadista a Barra Funda

Linha 15-Prata: permanece fechada

Movimentação de passageiros, em busca de alternativa de transporte, nos arredores da estação Jabaquara do Metrô, na zona sul de São Paulo, nesta sexta-feira, 24. Foto: Marcelo Chello/Estadão

Os trabalhadores concordaram com a proposta da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) de pagar abono de R$ 2 mil e a criação de Programa de Participação nos Resultados de 2023, a ser pago em 2024. A categoria pedia R$ 7,5 mil de abono, referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022. A votação para decretar o fim da greve foi apertada, com uma diferença de apenas 21 votos: foram 1480 favoráveis e 1459 manifestações contrárias a encerrar os protestos.

FIM DA GREVE NO METRÔ



Estação Corinthians-Itaquera reabre para multidão; funcionamento ainda é parcial https://t.co/gXdlb8o3R8 pic.twitter.com/VqJef2n6Cj — Estadão 🗞️ (@Estadao) March 24, 2023

Continua após a publicidade

A greve foi marcada por idas e vindas e trocas de acusações entre grevistas e o governo estadual. Por volta das 9 horas da manhã da quinta, o governo anunciou ter aceito a proposta dos grevistas de retomada de serviços e liberação das catracas (suspensão da cobrança das tarifas). A medida, porém, não foi adotada e, no fim da manhã, uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) determinou a volta da operação em pelo menos 60%.

A reviravolta judicial irritou os grevistas, que acusaram o governo de agir pelas costas do sindicato, ao anunciar adesão ao “catraca livre”, pela primeira vez em greves do metrô paulista, mas tentar uma liminar contra o movimento. Já a gestão Tarcísio afirmou estar aberta ao diálogo e reclamou que a liminar que definia a operação em pelo menos 60% não foi cumprida ao longo do dia.

À tarde, uma audiência de conciliação entre Metrô e grevistas terminou sem acordo, com a continuidade do movimento nesta sexta. Em outra liminar, o TRT-2 viu “conduta antissindical” diante da postura do governo de anunciar a liberação das catracas e paralelamente acionar a Justiça e aplicou multa de R$ 100 mil na empresa.

“Embora a proposta seja ruim, achamos importante aceitar a proposta do Metrô e sair da greve, pois não existe condição de continuar o movimento no fim de semana. A proposta é aceitar com todas as críticas que ela merece, mas para sairmos por cima, mostrando que quem se importa com a população somos nós”, disse Camila Lisboa, presidente do Sindicato dos Metroviários, pouco antes do início da votação.

Proposta feita pelo governo de São Paulo:

Pagamento de abono compensatório da PR de 2020, 2021 e 2022 no valor de R$ 2 mil a ser pago em 14 de abril de 2023.

Continuidade da instituição do Programa de Participação nos Resultados de 2023 com pagamento em 2024

Garantia que nenhum empregado sofrerá qualquer desconto por falta em virtude de participação ou greve.

Garantia que nenhum empregado será punido pela retirada do uniforme, salvo se não estiver devidamente uniformizado quando do retorno.

Fim da greve, devendo os empregados se apresentarem em seus postos de trabalho imediatamente após a aprovação da presente proposta em assembleia.

Continua após a publicidade

Após uma quinta-feira de congestionamentos e imagens de aglomerações em estações fechadas e pontos de ônibus, o governo estadual e a Prefeitura decretaram ponto facultativo em órgãos públicos nesta sexta, numa tentativa de evitar mais transtornos.