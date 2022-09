Greve do Metrô em SP: Metroviários se reúnem para decidir se fazem paralisação nesta terça

Os metroviários de São Paulo se reúnem na noite desta segunda-feira, 12, para votar novamente se aderem ou não a uma paralisação do transporte público nesta terça-feira, 13. Os trabalhadores estudavam paralisar as atividades na terça passada, 6, mas adiaram a decisão após o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) determinar que o Metrô de São Paulo pagasse os steps (mecanismo de isonomia salarial) aos funcionários da empresa que ainda não tinham recebido o pagamento.

Passageiros dentro de estação do Metrô de São Paulo. Nova assembleia nesta segunda-feira debate sobre possível paralisação nesta terça-feira. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Leia também Metrô de SP inicia teste com detector de metal em estações; roubos têm assustado passageiros

Na semana passada, o tribunal indicou ao Metrô a extensão do acordo de cumprimento do pagamento dos steps para os funcionários da empresa. Uma negociação no TRT entre as duas partes está prevista para ocorrer ao longo do dia. Procurado, o Metrô ainda não se manifestou sobre o assunto.

Por enquanto, a categoria mantém o estado de greve, decidido em 31 de agosto, assim como as mobilizações. Entre as ações, está a utilização de adesivos.

Se concretizada, a greve vai afetar as operações nas Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e monotrilho da Linha 15-Prata.