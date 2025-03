Grupo é preso suspeito de furtar passageiros em estação do Metrô de SP

Um grupo foi detido por policiais militares na tarde de terça-feira de carnaval, 4, por suspeita de furto na Estação Carandiru, da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo.

As vítimas, um casal, identificaram um dos suspeitos como autor do crime, no entanto, a corrente furtada não foi localizada.

Um grupo foi detido por policiais militares na tarde de terça-feira de carnaval, 4, por suspeita de furto na Estação Carandiru. Foto: Reprodução/TV Globo

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a ocorrência foi apresentada no 13° Distrito Policial (Casa Verde), na zona norte de São Paulo, onde a queixa foi registrada como furto.

Por meio de nota, o Metrô confirmou o incidente. A companhia disse ainda que os indivíduos foram abordados por agentes de segurança do Metrô e policiais militares.

A Polícia Civil investiga o caso e diligências estão em andamento para ajudar no esclarecimento dos fatos. Não foi informado o número de pessoas que faziam parte do grupo suspeito.