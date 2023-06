Guarujá tem prejuízo no comércio após crimes: ‘Pessoal vê notícia na TV e não vem’

A recente onda de assaltos e crimes violentos em Guarujá tem causado prejuízos ao comércio da cidade turística da Baixada Santista, no litoral do Estado de São Paulo. Comerciantes relatam queda nas vendas incomum mesmo para o período fora da alta temporada de verão. Como o Estadão mostrou, nos primeiros quatro meses deste ano, a criminalidade disparou na comparação com o mesmo período do ano passado. O número total de roubos subiu de 847 para 1.270. Os furtos subiram de 1.222 para 1.625, e o furto de veículos saltou de 16 para 106. A cidade registrou também o primeiro assalto a banco em nove anos.

“A falta de segurança prejudicou o movimento, já que o pessoal vê as notícias na televisão e não vem”, reclama Marcos Vinicius, 26 anos, ambulante da praia das Astúrias.

Funcionário de carrinho de praia, Adriano Pereira Silva, 33 anos, relata que o policiamento aumentou na cidade nos últimos dias, mas, mesmo assim, as vendas não melhoraram. “Aumentou polícia e guarda municipal, mas depois desses acontecimentos (assaltos) prejudicou bastante quem é ambulante, porque caiu muito o movimento. Mesmo fora da temporada, sempre tem gente dos prédios nos carrinhos e agora não tem ninguém”, conta.

A Guarda Civil Municipal (GCM) teve o quadro reforçado com mais 75 agentes. Conforme a Polícia Militar, só este ano foi efetuada a prisão de 388 pessoas e a retirada de 61 armas ilegais das ruas de Guarujá.

Bloqueio de via faz parte da estratégia da Guarda Civil Municipal para o patrulhamento da região da praia das Astúrias Foto: LUCAS MELO/ESTADÃO

Jonatan Moreira, 26 anos, que fica no calçadão da praia de Pitangueiras convidando turistas para irem ao carrinho em que ele trabalha, passou a orientar os clientes para redobrarem os cuidados nos últimos dias. “O que mais falta é segurança, tem muito roubo aqui no calçadão e isso prejudicou o movimento. Quando vejo um cliente com cordão, já falo para evitar usar, que é melhor tirar, mesmo de dia e durante a semana”, diz.

Na praia das Astúrias, foi colocada uma barricada em um beco que era utilizado por vendedores ambulantes que levam diariamente seus carrinhos para a areia. O local, no entanto, também estava servindo como rota de fuga para criminosos nos últimos meses. “A falta de segurança é geral, Guarujá todo está um caos. Moro na praia do Pernambuco e o pessoal tem reclamado de furto, assalto. Acho que essa barricada foi colocada porque esse beco é rota de fuga para quem assalta os turistas na praia”, diz Marcos Araújo, 52 anos, auxiliar de serviços gerais em prédio.

Continua após a publicidade

Segundo a Prefeitura de Guarujá, “trata-se de um bloqueio parcial que atende à estratégia da Guarda Civil Municipal para o patrulhamento da região da praia das Astúrias”.

“A segurança está péssima, tem 60 anos que eu frequento o Guarujá e nunca teve tanto assalto assim nas Astúrias. Eu ando sem celular sem dinheiro, sem nada”, diz Rita Araújo, aposentada de 73 anos.

‘Pérola do Atlântico’ está entre os destinos mais procurados pelos turistas

Conhecida como “pérola do Atlântico”, Guarujá tem 320 mil habitantes, 27 praias e está entre os destinos mais procurados pelos turistas de São Paulo e outros Estados. A onda de violência acontece em um momento em que o município investe em programação e obras para atrair visitantes fora da temporada de verão.

Para dificultar a ação dos criminosos, a prefeitura vai intensificar a fiscalização da lei que proíbe a circulação e o estacionamento de bicicletas nas calçadas, na faixa de jardins e na areia das praias.

As estatísticas mostraram que os criminosos usam bikes para fugir em meio ao trânsito após os furtos. A circulação de bicicletas na contramão dos veículos também está proibida.