Guarujá vive onda de assaltos, recebe Choque da PM e restringe até a circulação de bicicletas

Uma onda de assaltos e crimes violentos assusta moradores e visitantes de Guarujá, cidade turística da Baixada Santista, no litoral do Estado de São Paulo. Nos últimos dois meses, foram registrados arrastões em praias, assaltos com reféns, tiroteios com mortes de três policiais militares da reserva e até um ataque com explosivos a uma agência bancária, o que não acontecia desde 2014.

Após apelo da prefeitura, a Polícia Militar do Estado de São Paulo enviou reforços para a cidade, incluindo integrantes do Comando de Policiamento de Choque. O município vai restringir até a circulação de bicicletas, veículo mais usado em arrastões, nas praias e calçadões.

Embora os números ainda não reflitam os casos mais recentes, nos primeiros quatro meses deste ano, a criminalidade disparou na comparação com o mesmo período do ano passado. O número total de roubos subiu de 847 para 1.270, com destaque para o roubo de cargas, que passou de 1 para 48.

Os furtos subiram de 1.222 para 1.625, e o furto de veículos saltou de 16 para 106. O número de homicídios ficou igual – 7 em cada período -, porém, houve dois latrocínios a mais este ano. A cidade registrou também o primeiro assalto a banco em nove anos.

Conhecida como “pérola do Atlântico”, Guarujá tem 320 mil habitantes, 27 praias e está entre os destinos mais procurados pelos turistas de São Paulo e outros Estados Foto: Taba Benedicto/Estadão - 21/12/2021

Na madrugada do dia 5 de abril, criminosos invadiram o prédio da Caixa Econômica Federal na Praia da Enseada, e usaram explosivos para abrir o cofre. A explosão foi tão forte que derrubou as paredes do imóvel. A quadrilha roubou um ônibus para bloquear um túnel de acesso à região e disparou com fuzil contra uma base da Polícia Militar. Quando a PM conseguiu chegar ao local, os criminosos já tinham fugido.

No último dia 30, o secretário de Defesa e Convivência Social do Guarujá, Sandro Pereira, se encontrou com o comandante geral da PM no Estado, coronel Cássio Araújo de Freitas, para pedir ajuda. Pereira levou um dossiê com as ocorrências dos últimos 60 dias. “Temos trabalhado duro para aumentar a segurança na cidade e essa (reforço no policiamento) é mais uma ação para garantir a ordem e inibir a criminalidade”, disse. Entre as ocorrências, foi elencada a tentativa de assalto em que um influenciador foi baleado com um tiro na cabeça.

Gustavo Henrique Ramos da Silva, de 18 anos, o Meno Kabrinha, com 3,2 milhões de seguidores no Instagram, seguia de carro para uma lanchonete com um amigo, quando foi abordado por dois homens armados em uma motocicleta, na Praia das Astúrias.

Operações de segurança também contam com atuação da Guarda Civil Metropolitana Foto: Prefeitura do Guarujá

Morador da capital, Kabrinha é conhecido por fazer manobras radicais de moto e estava a passeio no Guarujá. Ele acelerou e os criminosos dispararam. Uma bala acertou sua cabeça. O jovem foi levado para o Hospital Santo Amaro, passou por cirurgia e ficou seis dias internado em unidade de terapia intensiva. Até a manhã desta quinta-feira, 1, ele não tinha recebido alta do hospital.

Os últimos furtos e assaltos, quase sempre próximos às praias, tiveram como alvo principalmente turistas ou eventos ligados ao turismo. No dia 29 de maio, uma quadrilha armada com fuzis e pistolas manteve o dono de um bufê e quatro funcionários que chegavam de uma festa como reféns durante cinco horas, no distrito de Vicente de Carvalho.

Os criminosos, que usavam capuzes, obrigaram o empresário a fazer transferências via Pix e roubaram celulares, aliança, bolsas, relógio e um notebook dele e das outras vítimas. Durante o tempo do assalto, as cinco vítimas foram mantidas no baú de um caminhão sob a mira de fuzis.

Ataques de bicicleta

No dia 25 de maio, câmeras de monitoramento flagraram um casal de turistas sendo roubado e agredido por dois criminosos, na Praia das Astúrias. Eles chegaram de bicicleta e levaram um celular e a bolsa da mulher, que foi jogada ao chão com violência.

Policiais fazem buscas por criminosos em bairro de Guarujá. Policiamento é reforçado após onda de crimes que incluiu o primeiro ataque a banco em 9 anos Foto: Polícia Civil

No mesmo local, no dia 16, quatro pessoas – dois casais de idosos - foram vítimas de um arrastão. Eles tiravam fotos da praia quando ao menos cinco assaltantes chegaram de bicicleta e levaram os pertences das vítimas.

Nem pessoas com experiência em segurança escapam da violência. Dois policiais militares da reserva foram mortos a tiros quando estavam em uma rua do bairro Morrinhos, no dia 19 de maio. Três homens em um carro se aproximaram das vítimas e fizeram os disparos.

Seis dias depois, outro PM aposentado foi baleado no distrito de Vicente de Carvalho. Os atiradores estavam de moto e levaram sua arma. Ele foi transferido do Hospital Santo Amaro e ainda está internado no Hospital Casa de Saúde no Guarujá.

No dia 7, um homem de 49 anos foi linchado por um grupo de moradores no bairro Pae Cará. Ele teria sido espancado até a morte por ter sido acusado falsamente do furto de uma moto, mas a motivação dos criminosos ainda é investigada.

Um dia depois, um atirador esportivo teve seu carro fechado e foi rendido por criminosos no bairro Enseada. Os assaltantes levaram três fuzis, quatro pistolas e uma espingarda, além de munição e objetos pessoais.

Foto: Polícia Civil

Ações mais ousadas têm turistas como alvos. No meio da noite de 23 de abril, uma casa de veraneio alugada por um grupo de amigos na badalada Praia de Pernambuco foi invadida por assaltantes armados. As 12 pessoas que estavam no imóvel, entre elas quatro crianças, foram feitas reféns durante cinco horas. Os criminosos pegaram os celulares e fizeram transferências via Pix, abriram a geladeira, comeram, beberam e recolheram objetos de valor. Eles fugiram de manhã, levando o carro de uma das vítimas.

Administradora do grupo ‘Aluga Casa no Guarujá’ no Facebook, Mara Pequeno disse que a onda de violência na cidade praiana está afetando seu negócio. “O turista está com medo do Guarujá. A procura por casas de veraneio caiu tanto que fechei minha base lá na metade de maio e estou com minha família em Americana (interior de São Paulo), o que eu faria só em meados de junho. Esse ano está atípico, foi ruim no carnaval devido às chuvas e imaginava que fosse retomar no 1.º de maio, mas não aconteceu. Conversei com algumas pessoas que costumam alugar e disseram que o Guarujá está muito violento”, disse. Segundo ela, ocorreram assaltos em casas de veraneio com os turistas dentro na Praia de Pernambuco.

‘Pérola do Atlântico’ está entre os destinos mais procurados pelos turistas

Conhecida como “pérola do Atlântico”, Guarujá tem 320 mil habitantes, 27 praias e está entre os destinos mais procurados pelos turistas de São Paulo e outros Estados. A onda de violência acontece em um momento em que o município investe em programação e obras para atrair visitantes fora da temporada de verão.

A prefeitura realiza a revitalização do Forte de Itapema, do século 16, monumento tombado pelo patrimônio histórico, para atrair turistas.

Para dificultar a ação dos criminosos, a prefeitura vai intensificar a fiscalização da lei que proíbe a circulação e estacionamento de bicicletas nas calçadas, na faixa de jardins e na areia das praias.

As estatísticas mostraram que os criminosos usam bikes para fugir em meio ao trânsito após os furtos. A circulação de bicicletas na contramão dos veículos também está proibida. A fiscalização será feita pelo patrulhamento da Guarda Civil Municipal (GCM), que teve o quadro reforçado com mais 75 agentes.

“Quem infringir a lei terá a bicicleta apreendida”, disse o município. Para a retirada no pátio, é necessário pagar multa de aproximadamente R$ 70.

Tropa de choque

A Polícia Militar informou que o Comando de Policiamento de Choque realiza operações na região do litoral em apoio às ações do policiamento ostensivo e preventivo, baseado em inteligência policial. “O policiamento planejado no local ocorre regularmente e as ações de reforço podem ser realizadas para reverter incidências criminais sazonais, identificadas por denúncias de moradores”, disse.

Os reforços que já chegaram ao Guarujá foram direcionados para as praias de Pitangueiras, Astúrias, Enseada e Pernambuco. “Além da reorientação das forças de segurança nas ruas, as polícias contam com o apoio constante do 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep)”, disse, em nota. Conforme a PM, só este ano foi efetuada a prisão de 388 pessoas e a retirada de 61 armas ilegais da rua. Guarujá também é atendida pela Operação Impacto, que mobiliza mais de 17 mil policiais no Estado.

Baixada Santista

Outras cidades também tiveram aumento na criminalidade na comparação do primeiro quadrimestre deste ano com o do ano passado, mas não na mesma proporção que o Guarujá. Santos, mais populosa, com 414 mil habitantes, teve redução nos homicídios de 4 para 3 no mesmo período, mas os roubos subiram de 753 para 902 e os furtos, de 1.989 para 2.201, enquanto os roubos de carga subiram de 6 para 10.

Em Praia Grande, com 345 mil moradores, população pouco maior que a do Guarujá, os homicídios caíram de 12 para 10, assim como os roubos (de 1.088 para 903) e os furtos (de 2.037 para 2.029), enquanto os roubos de carga subiram de 38 para 44. Santos e Praia Grande não registraram roubo a banco. Os dados estatísticos da SSP não incluem o mês de maio, quando houve um acirramento na criminalidade em Guarujá.

De acordo com o presidente do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira, Heitor Gonzalez, a expectativa é de que o reforço no policiamento traga mais segurança para o turista e a população. “Nos finais de semana, o número de visitantes na cidade aumenta consideravelmente, o que tem sobrecarregado o efetivo da PM. Essa situação pode afastar os turistas que normalmente escolhem a cidade como destino. Com a segurança reforçada, o turismo ganhará mais força e moradores e turistas poderão desfrutar das atrações da cidade de forma mais tranquila e segura”, disse.