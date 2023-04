Guerra do queijo artesanal em SP tem queixas de perseguição e fiscal afastado

SOROCABA – Produtores de queijos artesanais e a fiscalização sanitária do setor estão em guerra no Estado de São Paulo. Os queijeiros acusam os fiscais do serviço de inspeção de agirem com excessivo rigor na apreensão de queijos e outros derivados, contrariando orientação das próprias autoridades estaduais.

A reação levou o governo estadual a afastar um chefe da fiscalização. As entidades que congregam os fiscais afirmam, porém, que eles são perseguidos por cumprirem a lei e denunciam interferência política no trabalho.

A gota d’água foi a apreensão de 250 quilos de queijo gourmet, no dia 17 de março, na queijaria Cabanha Mulekinha, do casal Luzita e Airton Camargo, em Ibiúna, no interior de São Paulo. Queijos curados durante quatro meses, seguindo a tradição espanhola, foram cobertos com creolina e levados para um aterro sanitário. O processo de registro da queijaria no Serviço de Inspeção Estadual (Sisp) estava no final, mas só foi oficialmente concluído dois dias depois.

Os queijos da Cabanha Mulekinha foram apreendidos e levados em viatura usada pela fiscalização, em Ibiúna, interior de São Paulo. Foto: Matheus Shimono/Divulgação

Áudios de Luzita em prantos ganharam as redes sociais e causaram repercussão. Chefs e associações de produtores protestaram em suas páginas, marcando o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A Associação Paulista do Queijo Artesanal (APQA), que reúne 15 mil famílias de produtores, contestou formalmente o governo.

“A medida não tem lógica. A empresa já detinha todos os documentos necessários para sua atuação e cumpriu rigorosamente todas as demandas do poder público”, disse o presidente da entidade, Christophe Faraud.

Leia Também Queijo brasileiro artesanal ganha destaque e prêmios internacionais

Continua após a publicidade

Segundo ele, a ação aconteceu no momento em que o queijo artesanal paulista busca ser referência no País. “O mesmo fiscal que autorizou a destruição, logo depois apontou em laudo que a planta da Cabanha Mulekinha está em conformidade com as exigências. Isso não faz o menor sentido e só confirma que nosso setor é sistematicamente alvo de perseguição por parte da fiscalização”, afirmou.

Disputa começou há dois anos

A briga entre queijeiros artesanais e agentes da fiscalização começou em 2021, quando fiscais da Coordenadoria de Defesa Animal (CDA) destruíram 125 kg de queijo curado, 45 litros de iogurte e 9 quilos de requeijão do laticínio Lano-Alto, em São Luiz do Paraitinga. A medida gerou manifestações online de chefs como Bel Coelho, Bela Gil, Alex Atala, Manu Buffara e Jefferson Rueda, entre outros. Todos defenderam a queijaria e condenaram a ação.

Nesse caso e no de Ibiúna, a fiscalização foi acionada após denúncias anônimas encaminhadas à ouvidoria da pasta estadual da Agricultura.

A Cabanha Mulekinha produz leite há 12 anos a partir de gado leiteiro da raça Jersey e transforma a matéria-prima em queijos inspirados em receitas da família, originária da Galícia, região do norte da Espanha. “O que aconteceu foi uma arbitrariedade”, disse Airton.

“Estávamos com tudo aprovado, cumprindo todas as exigências, que são iguais para quem produz 300 litros de leite por dia, como nós, e quem produz 100 mil litros. Quando esperávamos que viessem confirmar nosso registro, eles (fiscais) vieram destruir nosso produto”, disse.

Queijos de longa maturação também foram descartados pelos fiscais. Foto: Matheus Shimono/Divulgação

Continua após a publicidade

Segundo ele, foram investidos cerca de R$ 300 mil para instalar tanques resfriadores, aparelho para barreira de ar, câmaras frias e equipamentos para produção de queijo e manteiga para se adequar às normas. Mesmo tendo conseguido o Sisp, a queijaria está sem produzir desde a fiscalização.

“Fechamos temporariamente porque ficamos sem estoque. Eram queijos maturados que demoram de 25 a 30 dias para adquirir o sabor. Já o mais tradicional leva de 3 a 4 meses para curar. Estamos machucados, com o psicológico bem abalado”, disse.

Com a repercussão do caso, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, que comanda a CDA, afastou o fiscal e fez uma reunião com os donos da queijaria e representantes do setor, comprometendo-se até a ressarcir os prejuízos. Conforme a pasta, a denúncia que motivou a fiscalização “se mostrou maliciosa” e sem fundamento.

“A atuação do fiscal contrariou a orientação da atual gestão de sempre orientar os produtores sobre as exigências da legislação, antes de qualquer medida punitiva”, disse em nota publicada à época.

Caso será analisado pelo Ministério Público

O Sindicato dos Servidores da Defesa Agropecuária do Estado (Sindefesa) informou que vai levar o caso para apreciação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Conforme a presidente Adriana Muniz, a ação na queijaria foi feita em conjunto com a Vigilância Sanitária de Ibiúna, pois a denúncia envolvia também a venda de produtos com validade vencida e rótulos em desconformidade com a legislação. “Se o fiscal não tivesse agido no cumprimento da lei, ele poderia ser acusado de prevaricação. Não tinha como afirmar que o alimento estava próprio para o consumo.”

Segundo ela, os fiscais sofreram “assédio e coação” por parte de membros da vigilância municipal que, após tentar demovê-los da apreensão dos produtos, falaram em “acionar” deputados. “Infelizmente, alguns parlamentares com estreita relação com a Secretaria da Agricultura exerceram sua influência política para que fosse emitido o Sisp como queijaria, alterando a categoria do estabelecimento, sem que este estivesse em condições plenas para funcionar, com total interferência na área técnica do CDA”, disse.

Continua após a publicidade

Para a líder sindical, é possível fazer uma analogia desse caso com o dos fiscais do Ibama que foram afastados no governo de Jair Bolsonaro por cumprir a lei que determina ação contra garimpos clandestinos e madeireiros ilegais na Amazônia, conforme o caso até queimando os equipamentos.

“O servidor foi punido por cumprir exemplarmente seu trabalho, no dia em que as leis sanitárias foram rasgadas. Nunca, em momento algum, houve um episódio tão grave de interferência política na área técnica do CDA.”

Queijos são produzidos com leite do gado da própria fazenda do casal. Foto: Matheus Shimono/Divulgação

Faraud, da ABQA contesta: para ele, a lei estadual prevê que na inspeção sanitária deve prevalecer o caráter preventivo e orientativo. “A fiscalização simplesmente aplicou a punição máxima, como se os produtos representassem risco à saúde. A Cabanha Mulekinha teve seu processo de regularização aprovado, logo fica claro que a medida foi extrema e sem fundamento”, disse.

Fiscais são médicos veterinários

Os fiscais que atuaram em Ibiúna são médicos veterinários, o que levou o Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado de São Paulo (Sindimvet) a divulgar nota repudiando os ataques sofridos pelos profissionais em redes sociais e blogs.

“Em consequência dessa hostilização, estamos vendo muitos profissionais manifestando descontentamento, como sentimento de desânimo e impotência, após tantos anos de dedicação a essa área específica. O Sindimvet vem salientar a importância desses profissionais que trabalham para garantir aos consumidores um alimento seguro e com qualidade.”

Continua após a publicidade

Em nota, a Secretaria da Agricultura reforçou que a Cabanha Mulekinha recebeu o Sisp da Defesa “no mesmo dia em que teve seus produtos apreendidos e destruídos” e não havia problema técnico ou higiênico sanitário que a impedisse de produzir.

“O fiscal, no caso específico, não poderia ter apreendido e destruído todos os produtos da Cabanha, por ausência de amparo legal. Agiu com desvio de finalidade ou abuso de poder, portanto. Essa é a razão pela qual houve a reunião com os donos da Cabanha Mulekinha”, disse.

A pasta afirmou que não houve pressão política para afastar o servidor. “O afastamento do funcionário revelou-se necessário diante da gravidade da ilegalidade por ele praticada – apreensão e destruição de produtos sem base na lei. Também houve determinação para instauração de processo para apuração da conduta do fiscal. Ainda, determinou-se a realização de cursos e reciclagens aos funcionários.”

Questionada sobre a exigência prévia de Sisp para fabricar e distribuir produtos de origem animal, como preveem legislações federal e estadual – no momento da autuação o registro ainda não tinha sido deferido –, a pasta disse que a atuação do fiscal contrariou o artigo 3º da lei estadual nº 17.453/21, quanto ao caráter preventivo e orientativo da inspeção sanitária, além da orientação expressa da Secretaria de sempre orientar os produtores sobre as exigências da legislação, antes de qualquer medida punitiva. No caso da queijaria Lano-Alto, segundo a pasta, não havia legislação específica no Estado de São Paulo para os queijos artesanais.

A Prefeitura de Ibiúna disse em nota que é contrária a qualquer tipo de coação ou interferência no trabalho da fiscalização, seja na esfera municipal, estadual ou federal, e que desconhece a denúncia feita pelo sindicato dos fiscais.

“A Vigilância Sanitária Municipal também ressalta que os queijos que foram apreendidos não estavam com a validade vencida e, sim, sem a rotulagem exigida pelo órgão estadual fiscalizador, o qual exigiu que os mesmos fossem descartados”, informou.

O responsável pela fiscalização, médico veterinário Ricardo Souza Costa Barão de Aguiar, é chefe da fiscalização em Sorocaba e em outras 18 cidades da região. Ele foi à queijaria acompanhado de outra fiscal e de uma nutricionista da vigilância sanitária. Mestre em Ciências, Barão de Aguiar atuou na Defesa Agropecuária de Santa Catarina e, desde 2008, integra o CDA paulista. A reportagem entrou em contato com o veterinário, mas ele não deu retorno. Já o CDA informou que a posição oficial sobre o assunto foi dada pela secretaria.

Continua após a publicidade