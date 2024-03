A linha invisível de São Paulo

Descobri, no restaurante da livraria cultura no Conjunto Nacional, A Casa de Antônia, onde se come o melhor cinamon-roll da cidade. Recentemente não encontrei no cardápio, mas pedi e eles tinham, para meu alívio. Esse doce e um café com leite, degustados com tempo, acompanhados de um bom livro, melhoram os pensamentos e aliviam a alma.

Hoje, numa conversa, citei trechos de um conto que também usei para responder ao amigo belga, quando falávamos sobre como a gente habita a garganta do dragão. Ítalo Calvino, em "Cidades Invisíveis", conta que "A vida em Raíssa não é feliz. (...) Todavia (...) sempre há uma criança que da janela sorri para um cão que pulou num alpendre para comer um pedaço de polenta que caiu das mãos de um pedreiro que do alto do andaime exclamou: 'Minha joia, tem um pouco para mim?' para uma jovem hospedeira que ergue um prato de sopa sob a pérgula, contente de servi-lo ao vendedor de guarda-chuvas que comemora um bom negócio, uma sombrinha de renda branca comprada por uma grande dama para pavonear-se durante as corridas, apaixonada por um oficial que lhe sorriu ao saltar o último obstáculo que estava feliz mas mais feliz ainda estava o seu cavalo, que voava sobre os obstáculos vendo voar nos céus uma perdiz, pássaro feliz liberado da gaiola por um pintor feliz de tê-lo pintado pena por pena, salpicado de vermelho e amarelo na miniatura daquela página de livro em que o filósofo diz: 'Em Raíssa, cidade triste, também corre um fio invisível que, por um instante, liga um ser vivo ao outro e se desfaz, depois volta a se estender entre pontos em movimento, desenhando rapidamente novas figuras de modo que a cada segundo a cidade infeliz contém uma cidade feliz que nem mesmo sabe que existe'."

Disse a ele que assim é a São Paulo daqueles que nela vivem. Dentro da cidade triste, coexistem pequenas cidades felizes feitas de retalhos costurados por fios invisíveis ligando belezas que, dispersas pelo vento, florescem nas frestas imprevisíveis das repetições que habitamos cotidianamente.