A natureza já é tendência

Ilustração do autor (Henrique de Carvalho)

Mais plantas, mais vida

O planeta pede mais verde, urgentemente, e tendemos a conviver cada vez mais com plantas dentro e fora de casa. Não é mais o vidro, barreira intransponível, a nos enganar com o falso discurso de integração entre os ambientes internos e externos - lugar-comum para tratar de ambientes estanques separados por interface sólida, porém transparente.

As casas estão cada vez mais devolvendo o verde de seus quintais. O porcelanato e o cimentado começam a ser removidos desde os projetos. Todos reaprenderam que deixar de construir alguns metros quadrados aumenta a qualidade de vida dos moradores da casa, dos ocupantes de outras espécies (pássaros e insetos) e da vizinhança, pois a tendência dos quintais é transbordar para cima dos muros, expondo suas folhas, flores e frutos.

Crescerá a real contaminação de características, onde interior e exterior ficarão menos tipificados. Em outras palavras, isso quer dizer que teremos mais áreas de sala no meio do jardim, assim como teremos mais jardins deslocados para a área interna, indo parar ao lado do sofá, por exemplo. O jardim não será mais aquele canteiro do lado de lá da janela; tudo vai se misturar e se ajardinar. Paredes e muros trocaram a solidez do padrão herdado das construções de pedra e tijolos para se tornarem vazados e vivos, feitos de plantas e flores subindo por telas especiais.

O movimento é importante, ainda que sutil: estamos trocando o estático pelo dinâmico. Recentemente fizemos um projeto de reforma onde a casa foi reduzida em 25%, criando mais espaço para o jardim e pomar. Em outra obra da TANTA, concluída há pouco mais de um ano, os muros laterais foram substituídos por simplesmente vegetação, criando um belíssimo elemento retangular vivo com mais de 40 metros de comprimento de cada lado do terreno.

A cidade de Portland é referência mundial na reintrodução da natureza em tecidos urbanos. Em 1980, eles começaram a elaborar sistemas de captação e tratamento de água ao longo da cidade, nas próprias áreas ajardinadas, e criaram o que hoje chamamos de jardins-de-chuva. Há espécies vegetais muito comuns e resistentes que podem tratar até metais pesados, carregados com a chuva poluída. O custo de implantação e manutenção desses sistemas é baixíssimo e seus benefícios são imensuráveis. Há alguns anos, eles elaboraram um ousado plano de transformar a cidade em um imenso parque para se viver, e outras cidades também sérias em seus planejamentos seguiram a ideia.

Continua após a publicidade

Precisamos da presença da natureza. Isso é receita para termos, inclusive, mais equilíbrio na vida e saúde mental. Precisamos do cheiro de terra molhada, de pedra úmida, do barulho das folhas, de passarinhos cantando.

Assim como teremos cada vez mais plantas dentro de casa, teremos mais bichos. Haverá mais vida ao nosso redor. Respeitamos cada vez mais as joaninhas e as abelhas, e compartilharemos o nosso lar com amigos de outras espécies: passarinhos livres chegando para o banho, maritacas conversadeiras, gatos preguiçosos, cachorros querendo brincar, peixes famintos, borboletas piscando no ar e outros camaradinhas menos convencionais. Minhas duas felinas, por exemplo, adoram beber a água do prato da palmeira-rafis que temos na sala. É como se elas fossem gatas-do-mato, indo beber na beira do riacho. Tudo passará a refletir o retorno essencial.

Tudo é planeta

É crescente a necessidade de considerar os impactos ambientais de nossas decisões e nosso consumo. A produção de objetos e materiais altamente poluentes já deveria ter cessado. Não há mais espaço para o consumo desnecessário, o descarte despreocupado e para escolhermos o veneno só porque é mais barato. Ainda que muitos sigam decidindo com um grau menor de reflexão sobre seu rastro de rejeitos, a indústria terá de pensar nisso, antecipando-se ao cliente.

Nossa civilização de matriz romana desaprendeu o estado de alerta, que os povos originários sempre tiveram, a respeito da integralidade dos ciclos naturais. Chamamos animismo sua filosofia simbólica profunda, que reconhecia o ciclo envolvido em cada item extraído para sustento humano. Optamos por matar a alma do que não fosse espelho, ou seja, daquilo que fosse diferente de nós. Tiramos a alma da água, das pedras, da terra, da chuva, das plantas, dos animais e até dos humanos diferentes do narrador da história.

A maioria dos produtos ainda se resolve pela forma, demandando grande esforço para remediar sua posterior existência, perpetuada como poluente, após o descarte. Esse esforço será, sempre, inversamente proporcional à negligência com que os impactos ambientais forem abordados ao longo do processo de concepção. Não há mais espaço para o design reduzido à inspiração formal e modismos de gosto. Veremos o reforço do design dedicado ao processo, resolvendo em projeto os aspectos pós-descarte, e não mais ao produto final. Não quer dizer que o produto final será sacrificado; quer dizer que teremos produtos finais maravilhosos e, além disso, feitos com responsabilidade ambiental.

Haverá muito mais design implicado em cada tecido, cada peça da casa, nos métodos construtivos, nos ciclos de vida dos produtos e seu transporte. Os biodegradáveis estarão em tudo. Já deviam estar, o tempo urge.

Continua após a publicidade

Teremos produtos capturando mais carbono do que o que foi gasto na sua fabricação e transporte - e depois, de quebra, virarão árvores. Já pensou pulverizar grandes áreas desmatadas com esse "lixo verde" para reflorestar o mundo? Inverteríamos o ciclo de danos causados aos ecossistemas, trazendo de volta nosso clima confortável, as chuvas, os bichos e as nascentes de água. Árvores nada mais são que máquinas de captação de carbono, purificação do mundo e abrigo da vida por excelência.

Há vinte anos já falávamos de projeto como design de relações. Agora isso se torna incontornável. Essa é a próxima tendência: aquela que garantirá condições de sobrevivência para a biodiversidade do planeta - inclusive para nossa própria espécie.