Mais luz, mais ar!

As construtoras descobriram uma obviedade: todo mundo quer e gosta de janelas grandes. Aquelas janelas que só abrem metade do vão nunca foram desejadas. Viraram regra porque os incorporadores impuseram esse sistema de cima para baixo e os compradores apenas aturaram a falta de opção. Foram décadas de moradias estragadas. Agora a coisa começou a mudar e já se observa um aumento das janelas dos prédios.

Nunca esquecerei de como, após a primeira semana de silêncio e reclusão, os pássaros repovoaram a vizinhança e cantaram generosamente. Apesar da pandemia, fomos para nossas janelas admirar a beleza. Essa afirmação da vida sobre a sombra da morte, imposta pelo covid, foi simultânea ao chamado de volta à nossa essência.

Houve quem deixasse de pintar o cabelo, quem começou a se alimentar melhor ou fazer exercícios ao ar livre. Vejo hoje muita gente correndo, enchendo os pulmões de ar: um prazer redescoberto, uma declaração coletiva, ainda que inconsciente. Certas praças, antes esvaziadas, tornaram-se novamente ponto de encontro e recreação. Onde quer que seja, lá estaremos desejantes de mais luz e mais ar.

O mesmo movimento dos prédios é observado nas casas. As pessoas estão investindo no aumento das janelas, trazendo mais luz, melhor ventilação e até ampliando as possibilidades de circulação, ao fazer portas de vidro que abrem para o jardim. Chamo isso de deixar a arquitetura mais porosa, com mais entradas e saídas, maior comunicabilidade entre os ambientes, reduzindo a monotonia, sem rotas fixas.

Morar num lugar atravessado pelo vento é outra coisa, não há calor que resista. O vento faz as folhas das plantas balançarem, cria sutilezas sonoras, deixa os bichos mais alegres, oxigena a vida e muda nosso humor pra melhor.

Esse aumento e revalorização dos vãos abre possibilidades para explorar os itens que filtram a luz - de cortinas e persianas até elementos vazados personalizados, verdadeiras obras de arte, passando por venezianas, ripadinhos, muxarabis e cobogós.

Um amigo certa vez disse algo que nunca vou esquecer, "a janela expressa a relação do morador com o mundo lá fora", e isso é uma questão de saúde física e mental. Não por acaso, dizem que as palavras finais de Goethe foram "Mais luz!". Estamos em situação similar, dizendo "Mais luz! Mais ar!", e este é só o começo.