Homem tenta assaltar escolta de vice-governador de SP e é morto; veja vídeo

Um homem morreu após tentar assaltar um veículo da Casa Militar do governo de São Paulo na noite da sexta-feira, 28, em São Paulo, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP).

Bandido foi morto depois de tentar assaltar a escolta do vice-governador Foto: Reprodução/Rede Social

O Estadão apurou que o carro, com quatro ocupantes, fazia a escolta do vice-governador do estado, Felício Ramuth (PSD). A autoridade não estava presente durante a ocorrência. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o vice-governador não se pronunciaram. “Nenhuma autoridade estadual estava no veículo no momento da ocorrência”, afirmou a SSP.

A tentativa de assalto ocorreu na esquina da Rua Brás Cardoso com a Rua Domingos Leme, na Vila Nova Conceição, zona sul.

Imagens de câmera de monitoramento registraram o momento em que o criminoso chegou em uma moto e parou ao lado da porta do motorista com uma arma na mão. Dois armados - um pela porta da traseira e outro que estava no banco do carona - atiraram no suspeito.

Carro fazia a escolta do vice-governador do estado, Felício Ramuth (PSD) Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O criminoso tentou fugir de moto, mas foi atingido. Segundo a SSP, o suspeito foi levado para a UPA Santo Amaro, mas não resistiu. A arma do criminoso e a moto, que tinha placa adulterada, foram apreendidas. A identidade do assaltante não foi revelada.