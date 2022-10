Homem é baleado no Campo Limpo, zona sul de SP; suspeito foge do local

Publicidade

Um homem foi baleado na manhã deste domingo, 30, na região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a pessoa que efetuou os disparos estava em um veículo do modelo Up, e fugiu do local após atirar contra a vítima. Não há informações ainda sobre a motivação do crime.

Ainda segundo a PM, a vítima foi socorrida pela esposa e por testemunhas. Eles levaram o homem para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Campo Limpo, mas não há, ainda, informações sobre o estado de saúde do paciente.

39º Distrito Policial de São Paulo, para onde homem foi levado e preso por estar portando uma arma próximo a um local de votação

Pela lei, está “proibido o transporte de armas e munições, em todo o território nacional, por parte de colecionadores, atiradores e caçadores no dia das Eleições”, entre as 24 horas que antecedem a disputa eleitoral e as 24 horas após as votações. O descumprimento, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), pode acarretar a prisão em flagrante por porte ilegal de arma.

Dois são presos por porte ilegal de armas

Em outras duas ocorrências, dois homens também foram presos em flagrante neste domingo na capital paulista.

Um deles por portar uma arma de fogo próximo à Escola Estadual João Vieira de Almeida, no bairro Vila Maria, zona norte da cidade e ponto de votação em São Paulo. De acordo com a PM, ele carregava uma arma calbre .357. Ele foi abordado, tentou fugir, mas foi detido e levado para o 39º DP (Distrito Policial), na Vila Gustavo.

Continua após a publicidade

O outro homem preso em flagrante foi apreendido por carregar um simulacro (uma réplica) de arma de fogo dentro de um colégio na Vila Maria, zona sul da capital. Ele não resistiu à abordagem e foi encaminhado para o 48º DP da capital.