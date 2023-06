Homem é preso após roubar arma de policial e atirar contra dois agentes em SP

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira, 1º de junho, depois de pegar a arma de um policial militar e atirar contra dois agentes da PM durante uma abordagem, em São Mateus, na zona leste de São Paulo. O armamento foi encontrado durante a tarde, em posse de outro rapaz, que não participou da ocorrência, mas também foi preso por ser foragido da Justiça.

O caso ocorreu por volta das 9h, na rua Antonio Coutinho. Uma dupla de policiais militares abordava dois homens, sendo um adolescente, quando o mais velho se desvencilhou e entrou em luta corporal com os PMs. No confronto, o suspeito conseguiu pegar a arma do agente, e efetuou disparos contra os dois policiais.

Caso aconteceu na Rua Antônio Coutinho, zona leste da capital. Foto: Google Street View

Um foi atingido no rosto e o outro na perna e no abdome. O suspeito responsável pelos tiros, identificado como Dario Gabriel Costa Viveiro, e o outro rapaz abordado, que não teve o nome revelado, fugiram do local.

Uma testemunha acionou o socorro, e os dois policiais militares receberam os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros e também por um Helicóptero Águia da PM, que transportou ambos para o Hospital das Clínicas.

De acordo com a Polícia Militar, o quadro de saúde dos policiais é estável. Eles realizaram exames para analisar a necessidade de intervenção cirúrgica, e seguem em observação.

Dario e o adolescente foram detidos em um bairro próximo de onde o confronto com os PMs aconteceu. Os dois foram levados para o 49º Distrito Policial (DP), em São Mateus. Segundo a PM, Dario já era procurado pela Justiça por tráfico de drogas.

Continua após a publicidade

Por volta das 13h30, uma equipe do 4º Batalhão de Ações Especiais (BAEP) conseguiu recuperar a arma que havia sido roubada de um dos policiais.

O armamento estava com um terceiro homem, identificado como Maurício Alberto Alves de Oliveira, e foi encontrado na Rua Heliodoro de Paiva, no bairro Jardim Augusto, também na zona leste. O rapaz não esteve envolvido no caso, mas acabou sendo detido e levado também para o 49º Distrito por ser foragido da Justiça.