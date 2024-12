‘Ou você pula ou jogo você’: homem arremessado de ponte por PM presta depoimento

O manobrista de 25 anos que foi arremessado do alto de uma ponte por um policial militar prestou depoimento na tarde desta sexta-feira, 6, na 2ª Delegacia Seccional da Polícia Civil, na região do Brooklin, zona sul de São Paulo. O caso ocorreu no começo desta semana na região de Cidade Ademar, também na zona sul. A vítima da agressão relata que antes de arremessá-lo, o soldado disse: “Ou você pula ou jogo você”.

O PM Luan Felipe Alves Pereira foi preso preventivamente na quinta-feira, 5, após pedido da Corregedoria da corporação. A decisão liminar da Justiça Militar indica que ele pode responder pelos crimes de lesão corporal, peculato e prevaricação.

Homem foi atirado de ponte na região de Cidade Ademar, zona sul de São Paulo Foto: Gonçalo Junior/Estadão

PUBLICIDADE Em nota, a defesa disse que vai entrar com pedido de habeas corpus em momento oportuno e fala em “antecipação de pena travestida como prisão preventiva”. O Estadão teve acesso ao depoimento prestado à Polícia Civil na tarde desta sexta. Marcelo, que trabalha como manobrista na região dos Jardins e da Avenida Paulista, disse que voltava da casa da namorada de moto quando se deparou com diversos policiais nos arredores da ponte, na Rua Padre Antônio de Gouveia.

Ao todo, 13 policiais se envolveram na ocorrência, todos eles do 24.º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Diadema, região metropolitana. Como mostrou o Estadão, todos foram afastados após as imagens do caso virem à tona - entre eles, está Pereira, que foi preso.

O manobrista disse que, ao se deparar com o grupo de PMs, se assustou e que se jogou da moto. Marcelo afirmou, então, que policial Luan Felipe Pereira o pegou pelo colarinho da camisa sem explicação e o levou até a beirada da ponte.

O manobrista disse que não ofendeu ninguém e relatou ter afirmado, durante a abordagem, que não era ladrão. Apesar disso, foi jogado brutalmente da ponte e caiu em um riacho, como mostram as imagens que circularam nas redes sociais.

Marcelo disse então que algumas pessoas em situação de rua o ajudaram a sair de lá e o auxiliaram sobre como ir embora. Assim que voltou para a via, ele pediu ajuda para um carro que passava por lá e foi levado de carona para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Catarina. Conforme fontes policiais, ele apresentava ferimentos no rosto e deve ainda passar por exames no Instituto Médico-Legal (IML).

O relato de Marcelo, que durou cerca de 40 minutos, contrasta com alguns pontos da descrição feita pelos policiais militares no registro interno da Polícia Militar. Primeiro, ele afirmou que estava sozinho na moto, e não acompanhado, como descreveram os policiais.

Depois, pela versão dele, não houve qualquer tipo de perseguição, como descreveram os PMs. A abordagem teria se dado já nos arredores da ponte de onde foi arremessado. Segundo o manobrista, ele não teria relação com um baile funk que acontecia nos arredores de onde foi abordado pelos policiais militares.

Marcelo disse que, desde que foi alvo dos policiais, está com medo de represálias e tem se mantido recluso. O manobrista mora em um bairro próximo de onde o caso ocorreu, mas preferiu se manter fora de casa por um tempo.

“Uma ação desmedida, inexplicável”, afirmou nesta semana ao Estadão o coronel Emerson Massera, porta-voz da Polícia Militar. Ele reconheceu que as imagens indicam que o indivíduo não oferecia risco no momento em que foi jogado da ponte. “Sugere uma violação de direitos humanos grave.”

Pressionados pelos seguidos casos de violência policial, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, repudiaram o episódio. Em nota, o Ministério Público do Estado (MP-SP) classificou a conduta como “inadmissível” – posteriormente, o órgão abriu uma investigação sobre o episódio. Também foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) e uma investigação na Polícia Civil.

Tarcísio admitiu a necessidade de rever protocolos da PM, mas afirmou que não vai afastar Derrite do cargo.