Homem mata cachorro ao atropelar três vezes o animal no litoral paulista

Imagens de câmeras de segurança, no entanto, mostram o condutor do carro entrando na rua, quando o animal passa na frente do veículo e é atropelado. O motorista para e dá ré, atropelando novamente o pet. Em seguida, ao seguir em frente pela via, atropela o cão, pela terceira vez.

O caso foi registrado como “praticar ato de abuso a animais” no 1º DP de Praia Grande. A investigação segue em andamento.