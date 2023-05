Homem morre após levar tiro de amigo em caçada a javalis no interior de SP

Um homem, de 48 anos, morreu após ser atingido acidentalmente por um tiro disparado pelo próprio amigo, de 29 anos, durante caçada a javalis na manhã de sábado, 6, em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o caso foi registrado na Estrada de Pinda-Rural, por volta das 10h30, onde um grupo de amigos se reuniu para caçar.

Conforme as investigações, um dos homens realizou um disparo para atingir o animal, sem perceber que o amigo estava na linha do tiro. Acabou sendo ferido e morreu no local.

“Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência em que um grupo de amigos se reuniu para caçar javalis. Na ocasião, foi constatado que um homem, de 29 anos, realizou um disparo com objetivo de atingir o animal, sem perceber que a vítima, de 48 anos, estava na linha de tiro e acabou sendo atingido, levando-o a óbito”, disse a SSP.

Em razão do local da caçada ser de difícil acesso, segundo a SSP, o corpo da vítima foi retirado na manhã de domingo, com o apoio de integrantes do Águia, helicóptero da polícia, que realizaram diligências no local.

A Polícia Civil segue investigando a ocorrência. O caso foi registrado pelo plantão da Delegacia Seccional de Taubaté como homicídio culposo - quando não há a intenção de matar. De acordo com a SSP, a polícia também pediu exames periciais junto ao Instituto de Criminalística (IC).

Polícia Civil investiga morte de homem por amigo, após levar tiro acidental durante caçada a javalis no interior de São Paulo. Foto: Thays Santos/SSP

Manejo e controle de javalis no País, segundo o Ibama

De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o javali (Sus scrofa) é uma espécie nativa da Europa, Ásia e norte da África, que foi introduzida no Brasil a partir da década de 1960, principalmente para o consumo de carne na região Sul.

“O animal é classificado como uma das cem piores espécies exóticas invasoras do mundo pela União Internacional de Conservação da Natureza. Sua agressividade e facilidade de adaptação são características que, associadas à reprodução descontrolada e à ausência de predadores naturais, resultam em uma série de impactos ambientais e socioeconômicos, principalmente para pequenos agricultores”, afirma o Ibama.

Em razão do aumento de sua distribuição pelo território nacional e da crescente ameaça ao ecossistema, o controle da espécie foi autorizado pelo órgão em 2013. Clique aqui para mais informações sobre a prática.

Segundo o Ibama, espécies exóticas invasoras são consideradas a segunda maior causa de perda da biodiversidade em escala global e representam um desafio para a conservação dos recursos naturais. De acordo com o órgão, há registros da presença de javalis em quinze unidades da federação: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Roraima, Tocantins, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e também São Paulo.

Caça a javalis é proibida em todo o Estado de São Paulo. Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Caça é proibida no Estado de São Paulo

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), por meio do Centro de Fauna Silvestre, afirma, porém, que a caça é proibida em todo o Estado de São Paulo, conforme Lei Estadual nº 16.784, de 28 de junho de 2018. Mediante a autorização do Ibama, é permitido apenas o controle populacional de javalis por meio de perseguição, captura e eliminação direta de espécimes, segundo a pasta.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) e da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), lançou na última quinta-feira, 4, um hotsite sobre o assunto. Clique aqui para mais informações.

“O hotsite foi desenvolvido para ser um ambiente exclusivo para abordar as questões de controle e manejo do javali. O objetivo é demonstrar para quem ainda não conhece as necessidades sanitárias envolvendo a espécie, a legislação vigente para o controle populacional, transporte de carcaça e colheita de material biológico. Além disso, a partir do portal, a população paulista tem mais um canal para notificar a presença ou mortalidade de javalis e formulário para interesse de capacitações sanitárias”, disse em nota.