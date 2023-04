Homem é morto próximo ao Parque Villa-Lobos, área nobre de SP; polícia investiga o caso

Um homem de 49 anos foi encontrado morto na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, no Alto de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, na manhã de domingo, 23, na região do Parque Villa-Lobos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a Polícia Civil está investigando o caso.

Por volta das 8 horas, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência em um canteiro de obras onde a vítima exercia a função de vigilante durante a noite. Em seguida, equipes da 1ª Companhia do 23° BPM/M (Pinheiros) se dirigiram ao local.

Um homem foi morto perto do Parque Villa-Lobos no domingo, 23. A Polícia Civil está investigando o caso. Foto: Divulgação/SSP

“Segundo o vigia diurno, o mesmo teria acionado a vítima para que abrisse o portão, mas o homem não respondeu nem atendeu o telefone. Ao se aproximar, o vigia viu que o cadeado da obra estava danificado e encontrou a vítima caída com ferimentos na cabeça”, disse a SSP.

Ainda de acordo com a secretaria, um carrinho de mão com ferramentas foi localizado nas proximidades.

O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado e compareceu ao local. Segundo a SSP, o caso foi registrado como latrocínio, pois o celular da vítima não foi encontrado.

“Foram solicitados exames necroscópico, toxicológico, coleta de material genético e subungueal (debaixo das unhas) ao Instituto Médico-Legal (IML)”, afirmou a SSP. As investigações seguem em andamento por meio de inquérito policial.

