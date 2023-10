Ibira Circular: Parque do Ibirapuera lança transporte com carrinhos elétricos; veja como funciona

Para oferecer mais comodidade para quem deseja ir de um ponto a outro dentro do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, foi lançado na sexta-feira passada, 20, um serviço de transporte interno para os visitantes do parque. Ao longo do percurso realizado em 20 minutos, o Ibira Circular realiza 12 paradas estratégicas.

“É uma excelente opção para aqueles que desejam se locomover pelo parque de uma forma mais rápida ao mesmo tempo que aproveita as belezas do Ibirapuera, afirma a concessionária de gestão de parques urbanos e naturais Urbia, administradora do espaço verde.

O serviço funciona todos os dias, das 8h30 às 17 horas, ao custo de R$ 15. “Você espera em um dos pontos do circuito e, quando o carrinho chegar, é só realizar o pagamento e descer em qualquer um dos outros pontos do caminho”, afirma ainda a gestora do parque. Não é permitido, porém, transportar animais de estimação, equipamentos, caixas ou cargas.

“Para garantir a segurança de todos os passageiros, as paradas do carrinho ocorrem em pontos pré-determinados e é obrigatório o uso do cinto de segurança durante todo o percurso”, acrescenta a Urbia.

Com capacidade para até sete passageiros, obrigatoriamente sentados, o serviço é compartilhado até sua capacidade total.

Inaugurado em 21 de agosto de 1954, entre as avenidas Pedro Álvares Cabral, República do Líbano e IV Centenário, o Parque do Ibirapuera conta com uma área de 1.584.000 m², sendo destinado ao lazer e à cultura. É um parque tombado e patrimônio histórico de São Paulo.

Com trajeto realizado em 20 minutos, Ibira Circular passa por 12 pontos estratégicos dentro do parque. Foto: Divulgação/Urbia Parques

Confira a seguir quais são as 12 paradas:

Saída portões 3 e 4; Bienal - Café; MAM; Oca; Auditório Ibirapuera; Portão 10; Museu Afro Brasil; Restaurante Sabiá; Planetário; Centro de visitantes; Pavilhão Japonês; Retorno portões 3 e 4.

Nas redes sociais, os internautas acharam a iniciativa interessante, no entanto, consideram elevado o preço divulgado pela gestora privada do Parque do Ibirapuera para o serviço de transfer.