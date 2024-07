Idoso foragido da Justiça é preso após sobreviver a acidente de ônibus em Itapetininga

O ônibus de turismo colidiu com uma pilastra de concreto na madrugada desta sexta, no km 171 da Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes, sentindo norte. Ao menos 10 pessoas morreram e outras 16 tiveram ferimentos graves ou moderados.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista do ônibus relatou que o veículo apresentou uma pane mecânica repentina, travando a direção. Sem o controle do veículo, ele acabou se chocando contra um pilar do viaduto Jornalista José Carlos Tallarico.