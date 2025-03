Incêndio atinge casas na região da Cracolândia, no centro de SP; veja vídeo

Imagens produzidas por moradores da região mostram casas de madeira e barracos sendo consumidos pelas chamas, e a chegada dos caminhões do Corpo de Bombeiros. Ainda de acordo com os moradores, o local, situado na altura do número 199, é uma ocupação que busca regularização. Ao menos 74 famílias vivem no local. Famílias estão sendo atendidas pela Assistência Social da Prefeitura de SP.

O incêndio foi registrado por volta das 9h e controlado pelos bombeiros por volta de 12h; as causas ainda estão sendo investigadas.