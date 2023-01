Incêndio atinge galpão em Guarulhos, na Grande SP

Um incêndio atingiu um galpão em Guarulhos, na Grande São Paulo, no final da tarde desta terça-feira, 17. O Corpo de Bombeiros do Estado recebeu a ocorrência por volta das 18h20 e precisou deslocar 13 viaturas e 42 profissionais para o trabalho de combate às chamas, que durou até às 22h30.

De acordo com a corporação, não houve vítimas e não foram divulgadas informações de casas no entorno que tenham sido atingidas pelo fogo. O total de área queimada foi de, aproximadamente, 800 m².

Corpo de Bombeiros precisou de 13 viaturas e 42 profissionais para combater as chamas que atingiram um galpão, em Guarulhos, nesta terça. Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

O galpão, localizado na Rua Taraucá, em Cumbica, próximo ao aeroporto, teve o seu forro cedido por conta do incêndio. Pelas imagens divulgadas pelos próprios bombeiros, os ferros de sustentação e demais estruturas do lugar também foram destruídas pelo fogo.

A reportagem apurou que todas as viaturas e profissionais acionados para a ocorrência ainda permaneciam no local por volta das 21h30. Segundo a corporação, as chamas já estavam controladas neste horário. Não foram divulgadas informações sobre o que ocasionou o incêndio.

