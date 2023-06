Incêndio atinge galpões de distribuidora de aço em Santo André, na Grande SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu três galpões de uma distribuidora de aço na região da Grande SP na noite desta sexta-feira, 23. De acordo com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado, a empresa fica em Santo André, na rua Felipe Camarão, na altura do nº454, em região considerada divisa com o município de São Caetano.

De acordo com a corporação, o chamado foi feito às 21h30. No início da ocorrência, 14 viaturas foram acionadas para controlar as chamas. Por volta das 23h, porém, o número já tinha aumentado para 21. Segundo os Bombeiros, o fogo foi extinto por volta de 1h deste sábado, 24, sem vítimas.

Pelas redes, pessoas que estão próximas da distribuidora gravaram a cena. Preocupadas, algumas questionam os Bombeiros sobre a eventual necessidade de moradores da região evacuarem a área, e alertam para o fato de que outras empresas instaladas na região também poderiam pegar fogo por trabalharem com produtos inflamáveis.

Na última quinta-feira, 22, uma unidade da empresa petroquímica Braskem também pegou fogo em um tanque. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas. Em nota, a empresa informou que o tanque estava em manutenção e a brigada de emergência do polo industrial foi acionada assim que o incêndio começou.

A vítima era um funcionário de uma terceirizada que prestava serviços para a Braskem no momento do incêndio. Na hora do acidente, estava sendo feito um trabalho de pintura no tanque onde as chamas começaram.