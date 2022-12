Incêndio atinge pensão em São Mateus, na zona leste de SP; 3 são resgatados

Um incêndio atingiu uma pensão no distrito de São Mateus, zona leste de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 22. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP), até o momento foram resgatadas três vítimas que tiveram ferimentos leves e inalaram fumaça. O fogo foi contido e extinto por volta das 19 horas.

O Capitão Maycon Cristo, do Corpo de Bombeiros, afirmou que não se sabe ainda quantas pessoas estavam na casa localizada na Avenida Furtado de Mendonça. Sete viaturas foram direcionadas para a ocorrência.

A primeira vítima resgatada foi um homem de 39 anos, que teve um trauma de tórax, abdome e coluna após pular da estrutura para fugir do fogo. O homem foi encaminhado ao posto de saúde Santa Marcelina. As outras duas pessoas inalaram fumaça, mas se encontram bem e foram levadas pela população. O local já está em segurança, segundo a corporação.