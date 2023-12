Um incêndio em uma fábrica têxtil na Rua Itaperima, no bairro Água Rasa, zona leste de São Paulo, tem mobilizado equipes do Corpo de Bombeiros desde as 21 horas deste domingo, 24, véspera de Natal. Ainda na manhã desta segunda-feira, 25, equipes atuam no local para conter as chamas.

De acordo com os Bombeiros, não há registro de vítimas, mas houve colapso da estrutura da fábrica e as operações de apagamento do fogo continuam em andamento.