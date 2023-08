Incêndio de grandes proporções atinge indústria química na zona norte de SP

Um incêndio atingiu uma indústria química no Jaraguá, na zona norte da capital, desde as 19h desta terça-feira, 22. Até as 23h não havia registro de feridos.

A Basile Química Indústria e Comércio fica na rua Silvestre Palma. Com o aumento das chamas, várias unidades do Corpo de Bombeiros foram chamadas e o combate ao fogo mobilizou 67 bombeiros, em 25 viaturas.

Às 23h o foco havia sido confinado a uma área da empresa, onde se concentram produtos altamente inflamáveis. Por isso, a estratégia era deixar que os produtos fossem consumidos até o final, de forma controlada.

Existe uma favela na vizinhança da empresa, mas não havia risco de que o fogo se alastrasse a ponto de atingi-la, segundo os bombeiros.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) também foi acionada e monitora o local.