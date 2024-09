Incêndio em caminhão com 6 mil dinamites bloqueia Rodovia Washington Luís

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início na cabine do caminhão e ocorreram algumas explosões, mas as equipes chegaram ao local a tempo de evitar a detonação da carga.

O fogo foi controlado e não há feridos, mas a estrada segue interditada nos dois sentidos em um raio de um quilômetro do local do acidente desde as 15h50. Não há previsão para liberação da via.