Incêndio em tanque da Braskem em Santo André deixa 1 morto e 4 feridos

Um tanque petroquímico de uma unidade da Braskem em Santo André, no ABC paulista, pegou fogo por volta das 9 horas desta quinta-feira, 22. Segundo as empresas envolvidas, cinco pessoas foram atingidas e uma delas morreu no fim da manhã. Entre os outros quatro, dois estão hospitalizados em unidades da região e dois apresentaram ferimentos leves.

O fogo está controlado neste momento e as causas ainda estão sendo investigadas pela empresa. Em nota, a Braskem disse que o tanque estava em manutenção e a brigada de emergência do polo industrial foi acionada assim que o incêndio começou, juntamente com o Corpo de Bombeiros, que segue fazendo o controle das chamas. Todas as pessoas que estavam na fábrica foram retiradas do local por segurança e a empresa está em contato com as famílias das vítimas para prestar o apoio necessário.

A Braskem disse que o tanque estava em manutenção e a brigada de emergência do polo industrial foi acionada assim que o incêndio começou Foto: Reprodução/Band

A Tenenge, que presta serviço para a Braskem, explicou que ocorria uma atividade de pintura no momento do acidente. Os cinco feridos são integrantes da empresa. “Com imenso pesar, confirmamos que lamentavelmente um deles veio a óbito no final desta manhã, apesar de todos os esforços realizados pela equipe médica no local e na instalação hospitalar, para onde o funcionário foi encaminhado com o apoio do Corpo de Bombeiros”, informou em nota.

“A Tenenge, através de suas equipes especializadas, segue focada no apoio às vítimas, seus familiares e colaborando com os agentes públicos no local”, acrescentou.