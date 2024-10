Incêndio no Copan: ‘Foi o maior susto’, diz chef do Bar da Dona Onça

Os trabalhos do Corpo de Bombeiros seguem no local. O fogo teria atingido um andar alto da fachada frontal do prédio, voltada para a Avenida Ipiranga, na República, no centro de São Paulo.

O entorno do edifício ficou isolado. Com cerca de 115 metros de altura, tem 38 pavimentos, dos quais 32 reúnem mais de 1mil apartamentos. Há, ainda, restaurantes, lojas e escritórios. O Copan é um dos maiores símbolos de São Paulo.