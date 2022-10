Sol continua em São Paulo? Veja quando a chuva forte deve voltar na cidade

Apesar de o sol aparecer forte nesta quinta-feira, 20, no Estado de São Paulo, as instabilidades se intensificam nos próximos dias com a incidência de uma área de baixa pressão sobre o Sul do Brasil, que deve provocar uma nova frente fria, informou a Climatempo. A tarde será de muito calor, principalmente na Grande São Paulo. Ainda hoje, há previsão de pancadas de chuva forte no Estado, em especial nas áreas próximas ao Paraná.

Na capital paulista, o dia amanheceu com nuvens, mas o sol apareceu forte. As temperaturas seguem em elevação. Os termômetros oscilam entre 17ºC e 28ºC. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, entre o meio da tarde e o início da noite, há potencial para chuva em forma de pancadas rápidas e isoladas.

Instabilidades aumentam e São Paulo termina a semana com fortes chuvas. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Na sexta-feira, 21, a rápida presença de uma frente fria muda o tempo. “O dia começa com chuvas que variam de intensidade e há potencial para formação de alagamentos”, informou o CGE. No decorrer da tarde, o tempo melhora e o sol aparece. As temperaturas variam entre 18ºC e 25ºC.

Assim como na capital, pancadas de chuva moderadas a fortes se espalham novamente pelo Estado na sexta-feira. A situação é de alerta para o oeste, o centro-sul e para a região da Serra da Mantiqueira. “Estas áreas deverão acumular grandes volumes de chuva em um curto período de tempo. Há risco também de vento forte, com rajadas entre 50 e 70 km/h”, acrescentou a Climatempo.

As instabilidades começam a se afastar conforme a frente se desloca para o Rio de Janeiro e uma massa de ar seco vai ganhando força em São Paulo a partir do sábado, 22. Segundo a Climatempo, o sol predomina e não chove no sul e no oeste paulista. No restante do Estado, há possibilidade de chuvas e de ventos de moderados a fortes.