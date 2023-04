Itu celebra 150 anos da convenção que abriu portas para República; faça tour virtual por museu

SOROCABA – Uma reunião de políticos e proprietários de fazendas de café, no dia 18 de abril de 1873, em Itu, interior de São Paulo, mudou o curso da nossa história. O encontro, há 150 anos, inaugurou a campanha pelo fim da monarquia e abriu as portas para a transformação do país em uma República. Um século mais tarde, o sobrado austero que abrigou a chamada Convenção Republicana de Itu, foi transformado no Museu Republicano de Itu. Desde março de 2020, o prédio erguido nas décadas iniciais do século 19, está fechado ao público para adaptações às normas anti-incêndio.

O sesquicentenário da Convenção e os 100 anos do Museu Republicano serão celebrados a partir deste sábado, 15, com eventos como a inclusão de parte do acervo no acervo na plataforma WikiGLAM (sigla em ingês para Galerias, Bibliotecas, Arquivos e Museus), que o tornam acessível a instituições de todo o mundo. Exposições, aulas e oficinas vão reviver os momentos que tornaram Itu conhecida como Berço da República. A Convenção Republicana de Itu marcou a fundação do Partido Republicano Paulista (PRP), que dominou o cenário político durante a chamada Velha República (1889-1930).

A azulejaria interna foi instalada no saguão de entrada nos anos 1940, com cenas representando a história de Itu e momentos-chave da história nacional. Foto: Museu Republicano de Itu/José Rosael

Na época, com 10.821 habitantes, dos quais 4.245 eram escravos, Itu era um dos grandes centros cafeeiros da então província e residência de famílias da elite paulista. Muitos dos participantes da convenção se tornaram personalidades influentes na política nacional, como os ex-presidentes da República Prudente de Morais (que não assinou a ata da convenção) e Campos Salles, e os ex-governadores de São Paulo, Américo Brasiliense e Bernardino de Campos. O Manifesto da Convenção previa para o País a República como forma de governo, o modelo federativo como forma do Estado e o repúdio ao trabalho servil, do qual viria o apoio ao fim da escravidão.

O museu foi inaugurado pelo então presidente do Estado de São Paulo, Washington Luís Pereira de Souza, no dia 18 de abril de 1923. De acordo com a historiadora da Universidade de São Paulo (USP) Maria Aparecida de Menezes Borrego, supervisora do museu, 50 anos após a convenção, a hegemonia do partido republicano já era questionada. “A ideia de criar o museu em 1923 foi para assinalar a importância daquele fato e destacar a presença dos paulistas na convenção. Além de São Paulo, onde o movimento era forte, tínhamos republicanos espalhados pelo Brasil e se aproveitou a inauguração da Ytuana (Companhia Ytuana de Estrada de Ferro), que aconteceu no mesmo dia, para discutir uma proposta de transformar o País em uma república”, disse.

O sesquicentenário da Convenção e os 100 anos do Museu Republicano serão celebrados a partir deste sábado, 15. Foto: Museu Republicano de Itu/José Rosael

O sobrado que sediou o evento pertencia à família Almeida Prado, importantes cafeicultores na época. Conforme a supervisora, o acervo, com documentos, retratos e objetos, foi doado pelas famílias daqueles convencionais. “Temos a ata da convenção com as assinaturas de quem participou do movimento e objetos que rememoram aquele evento. Em 1925, recebemos o gabinete de trabalho de Prudente de Morais, que é ituano. Muitas famílias doaram peças de mobiliário e a sala da convenção foi recomposta com móveis da época, embora não sejam os mesmos usados naquele evento.”

O casarão, com paredes de taipa, passou por uma grande reforma em 1867, quando teve a fachada recoberta com azulejos. A azulejaria interna foi instalada no saguão de entrada nos anos 1940, com cenas representando a história de Itu e momentos-chave da história nacional. O sobrado passou por reformas entre 2010 e 2012, sendo restaurada inclusive a azulejaria da fachada. Quando aconteceu o incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em setembro de 2018, os sistemas anti-incêndio de outros museus foram revisados.

Conforme Maria Aparecida, na época o Ministério Público Estadual pediu uma série de adequações no museu de Itu, que é uma extensão do Museu Paulista, da Universidade de São Paulo (USP). “Já fizemos todas as adequações que foram pedidas, mas ainda aguardamos a vistoria do Corpo de Bombeiros e a liberação pelo Ministério Público para reabrir. Por isso, as exposições e atividades comemorativas serão realizadas no Centro de Estudos do Museu Republicano, que fica na Casa do Barão, um prédio de construção mais recente, na mesma rua”, explicou.

O Ministério Público de São Paulo informou que ainda não saiu o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para o Museu Republicano de Itu porque a questão foi judicializada e o processo está em alegações finais, sendo necessário aguardar o julgamento.

Aquarelas

O acervo está disponível virtualmente no site e um tour virtual permite visualizar todos os ambientes do museu. Parte desse acervo está exposta no saguão do térreo e em outros espaços do Centro de Estudos. Um dos destaques é a exposição “Miguelzinho bordado”, com 26 bordados feitos por um grupo de artesãs a partir das aquarelas do artista Miguelzinho Dutra, um expoente das artes brasileiras no século 19. “Durante cinco anos recebemos um grupo de bordadeiras no museu e elas usaram as aquarelas como tema para seus bordados que, agora, serão mostrados para o público”, disse a supervisora.

As aquarelas de Dutra serão as primeiras peças a entrarem no WikiLANG, graças a uma parceria entre o Museu Paulista e a plataforma. Por ser vinculado à USP, o museu de Itu é considerado um museu universitário. “Temos a ata da Convenção e outros documentos digitalizados justamente para facilitar o acesso a eles por estudantes, pesquisadores e o público em geral. É fato histórico inegável que Itu teve participação relevante no advento da República brasileira e essa memória está preservada aqui”, disse a historiadora.

Conforme a supervisora, o acervo, com documentos, retratos e objetos, foi doado pelas famílias dos convencionais. Foto: Museu Republicano de Itu/José Rosael

Confira a programação dos 100 anos do Museu e dos 150 anos da Convenção Republicana:

Ação Performance Retratos-relâmpago, Guilherme Kramer

Dia 15/04 (sábado), das 9 às 12 h.

Local: Centro de Estudos do Museu Republicano Convenção de Itu

Rua Barão do Itaim, 140, centro, Itu SP

Abertura da mostra: Taunay, o Museu Republicano de Itu

Dia 15/04 (sábado), das 10 às 12 h.

Curadora: Professora Ana Paula Nascimento

Lançamento do livro Patronos da Academia Ituana de Letras (Acadil): Afonso d’Escragnolle Taunay e a cidade de Itu – sessão ordinária da Acadil

Local: Auditório Centro de Estudos do Museu Republicano

Rua Barão do Itaim, 140, centro, Itu SP

Abertura da Exposição: Circulações da Convenção de Itu

Dia 18/04 (terça-feira), às 12 h.

Curadoria: Professora Maria Aparecida de Menezes Borrego e Aline Zanata

Local: Térreo do Centro de Estudos do Museu Republicano

Rua Barão do Itaim, 140, centro, Itu SP

Abertura da Exposição: Miguelzinho Bordado

Dia 18/04 (terça-feira), às 12 h.

Curadoria: Professora Ana Paula Nascimento e Aline Zanata

Local: 1.o andar do Centro de Estudo do Museu Republicano

Rua Barão do Itaim, 140 – Centro, Itu SP

Carregamento das aquarelas de Miguelzinho Dutra na WikiGLAM do Museu Republicano

Dia 18/04 (terça-feira), às 12 h.

Local: WikiGLAM/Museu Republicano Convenção de Itu

Rua Barão do Itaim, 140, Centro, Itu SP

Disponibilização da Solenização do Cincoentenário da Convenção (1923)

Dia 18/04 (terça-feira) às 12 h.

Disponibilização do Guia do Museu Republicano (1946)

Dia 18/04 (terça-feira) às 12 h.

Disponibilização das transcrições da Ata da Convenção (1873) e as Atas do Clube Republicano realizada pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo (Apesp)

Dia 18/04 (terça-feira) às 12 h

Aula gravada – Prof. Paulo César Garcez Marins: Inventando o passado: Taunay e o Museu Republicano em 1923

Dia 18/04 (terça-feira) às 12 h

Local: Youtube do Museu Republicano e site institucional da Diretoria de Ensino da Região de Itu/Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (https://deitu.educaçao.sp.gov.br)

Oficina educativa: Miguelzinho bordado

Dia 19/04 (quarta-feira), 14h30

Local: Fábrica de Arte Marcos Amaro (Fama Museu), Rua Dr. Graciano Geribelo, 8, Alto, Itu SP

Oficina educativa: Memórias da Convenção

Dia 20/04 (quinta-feira), 14h30

Local: Auditório e térreo Centro de Estudos do Museu Republicano

Concerto: Salmos, preces e rogações, na obra de Miguel Dutra, Coro de Câmera do Museu da Música de Itu, com regência de Luís Roberto de Francisco

Dia 21/04 (sexta-feira), 17 h

Local: Auditório Centro de Estudos do Museu Republicano

Rua Barão do Itaim, 140, Centro, Itu SP

Oficina Educativa: Entre pincéis e aquarelas

Dia 22 (sábado), 14 h

Local: Fábrica de Arte Marco Amaro (Museu Fama), Rua Dr. Graciano Geribelo, 8, Alto, Itu SP

Endereço virtual do museu: http://museurepublicano.usp.br

Muitos dos participantes da convenção se tornaram personalidades influentes na política nacional. Foto: Museu Republicano de Itu/José Rosael