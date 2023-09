Já pensou tomar café da manhã em um ‘castelo medieval’ perto de SP? Saiba como

Um café colonial com buffet servido em um castelo medieval - com direito a carruagem, torres e vitrais decorados - no interior de São Paulo. É essa a premissa do Castelo dos Vinhais, em Vinhedo, que tem atraído visitantes das mais diferentes partes do Estado para a cidade, a menos de 100 quilômetros da capital paulista.

A ideia foi lançada em janeiro de 2021 por Marilene Paniczek, empresária de 49 anos que toca o Grupo Imagem, produtora responsável por todos os eventos do espaço, há mais de 20. “Com a pandemia, precisamos nos reinventar”, conta ao Estadão.

O Castelo dos Vinhais começou a ser construído na década de 1980 por Seu Valdemar Gonçalves, português que se mudou para Vinhedo e decidiu aproveitar a aposentadoria para erguer um parque temático na propriedade de 20 mil metros quadrados que herdou da família. Quando Marilene comprou a propriedade, em 2016, só havia a “casca” do projeto idealizado pelo dono original e inspirado nos modelos medievais de Sintra, em Portugal.

Entrada do Vale dos Sonhos, onde é servido o café colonial do Castelo dos Vinhais, em Vinhedo Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

Dois anos de obras, reformas e renovações depois, o Castelo dos Vinhais foi aberto ao público, com a ideia de ser um espaço exclusivo para eventos fechados, como casamentos, festas de debutante e formaturas, especialidades do Grupo Imagem. Até que veio a pandemia do coronavírus e mudou os planos da empresária.

“Foi o pior período do nosso negócio. Mas ao mesmo tempo foi muito bom porque precisamos nos reinventar e lançamos muitos produtos que se tornaram cases de sucesso que nos trouxeram mais visibilidade”, conta Marilene.

Continua após a publicidade

História por fora, encanto por dentro

O café colonial é oferecido nos dois castelos do complexo, o Vale dos Sonhos e o Vale do Luar, a depender da disponibilidade dos eventos no dia. Quem busca um lugar com ambientes “instagramáveis”, o que não falta lá é espaço para isso: são três lagos, sacadas, terraços, córregos, uma carruagem inspirada na abóbora mágica Cinderela, vitrais de Portugal com imagens de guerreiros medievais, lustres de cristal enormes pendurados no teto e pontes de madeira, todos batizados dentro do tema, como a Ponte dos Príncipes, Princesa Diana etc.

Para o projeto, Marilene dispensou um arquiteto e tomou como ponto de partida o modelo desenvolvido inicialmente pelo Seu Valdemar Gonçalves, que acompanhou a obra de perto. Juntos, eles deixaram o “esqueleto” medieval das construções e levaram o encanto dos contos de fadas para o interior dos espaços.

“Ele tinha vários tipos de desenho a mão. Era um sonho dele ver aquilo pronto. Quando comprei, fiz questão de trabalhar exatamente em cima do projeto dele”, conta Marilene, que se inspirou no universo Disney para boa parte da decoração, uma vez que o período medieval não foi lá a época mais feliz e esteticamente agradável da humanidade. “Mantivemos a história por fora, mas o encantamento por dentro. Hoje, os castelos da Europa não têm vida. Mas a energia dali é incrível.”

Assim, os casamentos e festas privadas continuam acontecendo no Castelo dos Vinhais, mas eventos esporádicos e pontuais, como o café colonial aos fins de semana e feriados, as sunset parties, experiências gastronômicas e uma edição especial de baile a fantasia programada para o fim deste mês são oportunidades para Marilene abrir o escopo do público. “Assim damos a oportunidade de as pessoas que não são convidadas para um casamento ou algum evento conhecerem o local”.

Sonho de princesa

O café colonial é servido sempre aos fins de semana ou feriados, das 8h30 às 11h30, mas é bom ficar de olho na disponibilidade dos ingressos pelo site oficial, uma vez que as entradas costumam esgotar rapidamente. Os preços individuais variam a partir de R$ 120, mas há opções de pacotes com descontos especiais para casais, famílias, crianças e idosos.

Continua após a publicidade

O café colonial foi lançado pelo Castelo dos Vinhais em 2021 e, desde então, é servido aos fins de semana e feriados Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

Quem assina o buffet é o chef Artur Sauerbronn, nome já tradicional na região, que inclui uma série de opções de pratos frios e quentes, bolos recheados, doces, rocamboles, pães e sucos naturais. Do cheesecake ao bolinho de chuva, passando pelo combo de ovos mexidos com bacon, sonhos recheados e iogurtes naturais, todos os pratos são frescos, cozinhados no ponto certo e pensados para agradar todos os gostos, até os mais exigentes.

Apesar de os alimentos serem repostos regularmente, o ideal é chegar cedo e gastar o resto do tempo explorando a propriedade. O Estadão visitou o Castelo dos Vinhais em uma manhã de domingo e, por volta das 8h15, já havia uma pequena fila de carros para entrar no local. Como os lugares não são marcados, a ordem de chegada também é decisiva para pegar uma mesa no deck próximo ao lago (a área mais disputada) ou no andar inferior.

“Não tinha ideia que existia um lugar assim tão perto de casa. Vi as fotos e, como eu moro perto, achei legal visitar”, conta Carlos Henrique, de 25 anos, que descobriu o Castelo dos Vinhais depois de ter vídeos do espaço nas redes sociais. Sem pensar duas vezes, ele decidiu sair cedo de Jundiaí para conhecer o espaço com a namorada Isabela Gonçalves, de 26 anos.

Área externa do Vale dos Sonhos, de frente para o lago onde é servido o café colonial do Castelo dos Vinhais Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

O casal Ana Clara de Souza Toreto e Thiago Neves, de 23 e 22 anos, também foi conquistado pelos vídeos das redes sociais. Tanto que decidiram sair de Campinas apenas para passar a manhã juntos no local: “Estamos adorando, vale muito a pena”.

Com vestido azul e trancinha loira de Elsa, a princesa do gelo de Frozen, a pequena Giovanna Bomfim, de 4 anos, conseguiu convencer os pais a visitar o Castelo dos Vinhais, onde se divertia entre abraços e fotos com a Minnie e a Margarida. “Sem dúvidas é uma experiência que vai marcar a infância dela. Vai ficar na memória”, disse a mãe Débora Araújo, de 36 anos. Ela e o marido saíram de Campinas e decidiram incluir um pulo em São Paulo no roteiro do fim de semana.

Continua após a publicidade

Minnie e Margarida estão entre as atrações do café colonial em Vinhedo Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

Além das presenças VIPs de personagens animados, o café colonial ainda tem um time de recreadores profissionais que ajuda a animar as crianças (e até alguns adultos) com músicas e brincadeiras pelo jardim, onde uma cama elástica é a atração principal pós-refeição (as vantagens do aparelho digestivo infantil).

Os patos, galos e pavões que ficam correndo pela área externa também são uma atração à parte, assim como as aparições surpresa da família de muriquis que visita as mesas externas no terraço e nos jardins. O público é uma mistura tão inusitada como o cuscuz-paulista servido à mesa: casais de traje fino, eles de roupa social e elas de vestido longo, sentam lado a lado com outros mais despojados, com camisa de futebol ou apenas jeans e camiseta. A faixa etária vai desde as crianças de colo aos grupos da melhor idade que chegam aos montes.

Desde que o projeto foi lançado há dois anos, Marilene estima que quase 50 mil pessoas já tenham passado pelo local, antes um terreno abandonado em Vinhedo. Seu plano, agora que já tem até pedidos de casais de outros países querendo oficializar a união lá, é triplicar o faturamento, mas sem perder o foco original.

“A pandemia mudou a forma como as pessoas saem e o que esperam de um evento. Tem muita gente querendo investir em algo mais pessoal, com uma experiência intimista e minimalista”, diz.

Café colonial no Castelo dos Vinhais, em Vinhedo (SP) + 10

Serviço

Continua após a publicidade

Endereço: R. Arnaldo Roque Brisque, 301 - Altos do Morumbi, Vinhedo - SP, 13280-000

Mais informações: https://castelodosvinhais.com.br/