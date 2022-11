Copa do Mundo: veja o que abre e o que fecha em São Paulo em dias de jogo do Brasil

Publicidade

Em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar, o funcionamento de serviços – exceto os essenciais como o de saúde – terão os horários alterados. As mudanças já estão confirmadas a primeira fase do campeonato mundial. Caso a seleção brasileira se classifique para as etapas seguintes da competição, havendo jogos em dias úteis, novas alterações deverão ser informadas posteriormente.

Assim como o governo estadual, a rede municipal paulistana também publicou decreto com as modificações para os dias das partidas da seleção brasileira. Há ainda muitas empresas privadas que se organizam para que funcionários sejam dispensados mais cedo.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, os órgãos da Administração Direta, autarquias e fundações terão expediente suspenso mediante compensação das horas não trabalhadas nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, conforme estabelece decreto publicado na edição de sexta-feira, 11, no Diário Oficial da Cidade. A medida não se aplica às unidades cujas atividades não possam sofrer solução de continuidade.

“Para os casos julgados necessários poderá ser instituído plantão para que os equipamentos sigam em funcionamento, a critério dos titulares dos órgãos”, acrescenta o município.

Confira os dias dos jogos do Brasil na primeira fase:

Dia 24 de novembro, quinta-feira, jogo às 16h (Brasil X Sérvia) - expediente até as 14h.

Dia 28 de novembro, segunda-feira, jogo às 13h (Brasil X Suíça) - expediente até as 11h.

Dia 2 de dezembro, sexta-feira, jogo às 16h (Brasil X Camarões) - expediente até as 14h.

Serviços de saúde na rede municipal de SP

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que, nos dias de jogos da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo, funcionarão normalmente as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), AMAs, AMAs/UBSs Integradas, Hospitais Dia e Centros de Atenção Psicossocial (Caps) II, III e IV.

Os hospitais veterinários públicos – unidades norte, sul, leste e oeste – atenderão normalmente na quinta-feira, 24, e no dia 2 de dezembro, já na próxima segunda-feira, 28, serão atendidas apenas urgências e emergências.

As campanhas de vacinação contra a covid-19, poliomielite e multivacinação ocorrem normalmente nas UBSs e AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h. A imunização permanece disponível para crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades, deficiência permanente, imunossuprimidos e indígenas, além de crianças a partir de 3 anos, adolescentes e adultos.

“O expediente será suspenso duas horas antes em equipamentos como os Centros de Convivência e Cooperativa (Ceccos), Centros Especializados em Reabilitação (CERs), Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), Serviços de Assistência Especializada (SAEs), Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs), Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) Especialidades e Ambulatórios de Especialidades (AEs)”, acrescenta a pasta.

As campanhas de vacinação contra a covid-19, poliomielite e multivacinação ocorrerem normalmente nas UBSs e AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Permanecem abertos durante os jogos do Brasil:

- Unidades Básicas de Saúde (UBSs) - das 7h às 19h.

- Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) - das 7h às 19h.

- AMAS/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas - das 7h às 19h, inclusive para vacinação.

- Hospitais Municipais (Hms).;

- Hospitais Dia (HD) - das 7h às 19h.

- Hospitais Dia 24h.

- Prontos-socorros Municipais (PSMs).

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

- Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

- Samu 192.

- Hospitais veterinários públicos - atenderão normalmente nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro; no dia 28 de novembro, atenderão apenas urgências e emergências.

- Laboratório de Emergência Toxicológica (LET).

- Postos de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Padi).

- Laboratórios.

- Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) e a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE).

Veículos são proibidos de estacionar em ruas da Vila Madalena e Pinheiros durante a Copa

Desde o último sábado, 19, estão valendo mudanças nas regras de estacionamento na Vila Madalena e em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, por causa da Copa do Mundo do Catar. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o objetivo é aliviar o fluxo na região que reúne diversos bares, que devem atrair torcedores para assistirem as partidas.

Ainda de acordo com a CET, a maior parte das alterações será temporária e válida somente para o período da competição, que teve início no domingo, 20, e vai até 18 de dezembro, quando ocorre a grande final.

Confira aqui a lista com os trechos de vias onde os veículos estão proibidos de estacionar em período integral.

Funcionamento do comércio

A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) afirma que as empresas e o comércio de uma forma geral se preparam para atender o público mesmo nos dias de jogos do Brasil.

Cada empresa, segundo a entidade, organizou a sua escala de trabalho de acordo com a sua demanda e tipo de negócio.

Não há coordenação por parte da ACSP sobre o assunto.

Repartições do Estado de São Paulo

Segundo informações do governo de São Paulo, o fechamento parcial das repartições públicas estaduais nos dias de jogos deve se efetuar sem redução das horas de trabalho semanal a que os servidores públicos estão sujeitos nos termos da legislação vigente.

O expediente das repartições públicas estaduais nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo fica disciplinado na seguinte conformidade:

- Nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, em que os jogos se iniciarão às 16h, o expediente se encerrará às 14h.

- No dia 28 de novembro, em que o jogo se iniciará às 13h, o expediente se encerrará às 11h.

Doação de sangue

Além da Semana Nacional do Doador de Sangue, que acontece até sábado, 26, a Pró-Sangue também está empenhada em manter as doações mesmo durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo. Basta fazer o agendamento de horário pelo site.

Poupatempo

No dia 24 de novembro e no dia 2 de dezembro, as partidas acontecerão às 16h e, portanto, as unidades funcionam até as 14h.

Já no dia 28 de novembro, o jogo será às 13h e os postos terão expediente até as 11h.

“Importante reforçar que as opções digitais seguirão mantidas, 24 horas por dia, podendo ser acessadas pelo site, aplicativo de celular Poupatempo Digital, assistente virtual, que atende no portal, e no WhatsApp pelo número (11) 95220-2974.

Bancos terão horário especial de atendimento ao público nas agências nos dias de jogos da seleção brasileira de futebol. Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Agências bancárias

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirma que os bancos terão horário especial de atendimento ao público nas agências nos dias de jogos da seleção brasileira de futebol, decisão que considera também questões como a segurança das agências e de transporte de valores.

Já os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking, assim como as salas de autoatendimento, funcionarão normalmente, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição, a seu critério.

“Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências, entre outros serviços”, acrescenta Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da entidade.

Confira abaixo o horário diferenciado de expediente bancário nos dias de jogos do Brasil:

Nos jogos com horário previsto às 12h:

Nos Estados com horário igual ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30.

Nos Estados com diferença de 1h em relação ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 8h às 10h e das 14h30 às 15h30.

Nos Estados com diferença de 2h em relação ao horário de Brasília: das 7h às 9h e das 13h30 às 14h30.

Nas agências em Fernando de Noronha (1h antes do horário de Brasília): das 8h às 12h.

Nos jogos com horário previsto às 13h:

Estados com horário igual ao horário de Brasília: das 8h30 às 11h30.

Estados com diferença de 1h em relação ao horário de Brasília: das 7h30 às 10h30.

Estados com diferença de 2h em relação ao horário de Brasília: das 7h às 9h30.

Nos jogos com horário previsto às 16h:

Estados com horário igual ao horário de Brasília: das 9h às 14h.

Estados com diferença de 1h em relação ao horário de Brasília: das 8h às 13h.

Estados com diferença de 2h em relação ao horário de Brasília: das 7h às 12h.