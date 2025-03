Jovem de 22 anos é morto a tiros dentro de ônibus na zona sul de SP

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), a vítima e o autor dos disparos eram passageiros do ônibus. Os dois começaram a discutir quando o homem sacou uma arma e disparou contra o jovem. Ainda segundo a SSP-SP, o motorista do ônibus acionou a Polícia Militar. O jovem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A SSP-SP informou que o caso foi registrado como homicídio no 101° Distrito Policial (Jardim das Imbuias). A Polícia Civil fez uma perícia do local do crime e fez exames para tentar identificar o autor dos disparos.